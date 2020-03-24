【美國無限QE】恒指全日反彈967點　地產黃金股爆升

美國聯儲局繼連環減息後宣布第二波量化寬鬆行動，史無前例推出金額無上限買進債券，把介入範圍擴大到公司債與市政債市場。加上20國集團財長即將召開會議推出抗疫措施，道指期貨在美股大跌後反彈。港股今早裂口高開801點報22497點，收復兩萬二關及高見22753點。全日恒指收報22663點升967點。國企指數升433點報9184點。主板全日成交1378億元。

重磅股全線走強，宣布騰訊雲推出雲會議解決方案的騰訊控股（00700）急漲4.94%，報365.2元，為恒指貢獻115點；富瑞表示中國電訊運營商推出的5G手機價格套餐補貼幅度不會損害其營銷預算計畫，中移動（00941）大升6.1%，報56.6元；憧憬軟銀減持阿里巴巴（09988）可推動港股成交，港交所（00388）升5.87%，報223.8元。友邦保險（01299）升3.9%，報63.9元；滙豐控股（00005）升2.04%，報45.1元。

美聯儲局推出無限QE，金價創1984年有紀錄以來最大單日漲幅，重上1500美元大關，黃金股全綫大反彈。招金礦業（01818）飆17.58%，報7.69元；山東黃金（01787）揚12.5%，報17.82元；SPDR金ETF（02840）彈6.07%，報1153元；紫金礦業（02899）升7.84%，報2.75元；中國黃金（02099）升10.66%，報4.05元。

QE規模擴大或利好本地樓價，本地地產股普遍隨市上揚。新鴻基地產（00016）升4.81%，報95.9元；新世界發展（00017）升5.65%，報8.04元；長江基建集團（01038）升4.07%，報37.1元；信和置業（00083）升4.62%，報8.61元。恒基地產（00012）去年純利跌近四成六兼停派10送1紅股，股價全日仍升0.88%，報28.6元。收息股今日亦有好表現，中電控股（00002）升3.9%報67.55元，連跌多日的中華煤氣（00003）反彈3.3%報12.36元，香港電訊（06823）升5.1%報9.96元。

美繼續推出救市措施，出口股受捧。創科實業（00669）升飆9.78%，報46.6元；萬洲國際（00288）今日將公布業績，股價飆10.74%，報6.6元為全日最佳表現藍籌；德昌電機（00179）升12.22%，報11.94元；敏實集團（00425）升3.63%，報17.68元；敏華控股（01999）升6.18%，報3.95元。耐世特（01316）大升20.8%報 3.6元。

蘋果解除中港台iPhone限購令，手機設備股回升。瑞聲科技（02018）走高7.23%，報38.55元；舜宇光學（02382）反彈8.05%，報103.4元；比亞迪電子（00285）升3.01%，報11.62元；丘鈦科技（01478）升7.54%，報8.42元；富智康集團（02038）跌1.14%，報0.87元。