瑞信推10隻「疫症避險股」　招商電能上榜

新冠肺炎疫情影響全球金融市場，瑞信早前發表報告指，市場往往對未知的疫症反應非常負面，如今次的新冠肺炎或2003年的沙士，但已知疾病對市場的影響就較小，如H1N1流感。瑞信又指，當市場的風險胃納減少時，會較看好高股息、成交量較少的亞洲股份（日本除外），A股中的低波幅價值股，「不論是今次的新冠肺炎及沙士，風險較高的股價表現會較為落後，至於優質股（Quality Stock，即財務表現較佳的股份）的表現則領先大市，至於在沙士時成為大市避風港的價值股，在今次跌市的表現就較差。」

瑞信根據過往危機中，挑選出表現較佳的亞洲股票，認為可讓投資者管理因新冠肺炎所致的額外風險：

日本 零售股 Seven & I 日本 啤酒股 Asahi 日本 劵商股 Secom 澳洲 礦業股 Newcrest Mining 澳洲 電訊股 Spark New Zealand 印度 銀行股 HDFC銀行 馬來西亞 銀行股 Maybank 中國A股 醫藥股 恒瑞醫藥 香港 公用股 電能（0006） 香港 銀行股 招商銀行（3968）

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