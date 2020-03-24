瑞信推10隻「疫症避險股」　招商電能上榜

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新冠肺炎疫情影響全球金融市場，瑞信早前發表報告指，市場往往對未知的疫症反應非常負面，如今次的新冠肺炎或2003年的沙士，但已知疾病對市場的影響就較小，如H1N1流感。瑞信又指，當市場的風險胃納減少時，會較看好高股息、成交量較少的亞洲股份（日本除外），A股中的低波幅價值股，「不論是今次的新冠肺炎及沙士，風險較高的股價表現會較為落後，至於優質股（Quality Stock，即財務表現較佳的股份）的表現則領先大市，至於在沙士時成為大市避風港的價值股，在今次跌市的表現就較差。」
瑞信根據過往危機中，挑選出表現較佳的亞洲股票，認為可讓投資者管理因新冠肺炎所致的額外風險：
|日本
|零售股
|Seven & I
|日本
|啤酒股
|Asahi
|日本
|劵商股
|Secom
|澳洲
|礦業股
|Newcrest Mining
|澳洲
|電訊股
|Spark New Zealand
|印度
|銀行股
|HDFC銀行
|馬來西亞
|銀行股
|Maybank
|中國A股
|醫藥股
|恒瑞醫藥
|香港
|公用股
|電能（0006）
|香港
|銀行股
|招商銀行（3968）
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