▲ 台灣重罰100萬新台幣 各地違反居家隔離令罰則一覽

新冠肺炎疫情蔓延全球，多地為阻止新冠肺炎疫情擴散，均實施居家隔離令。各地的違反居家隔離令罰則不同，有些國家會採取罰款，有些國家更會採取監禁等阻嚇性較高的措施。

美國

美國在10個州分推行居家隔離令。新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）指，違反居家隔離令的人，最高可判刑6個月的徒刑，及罰款1,000美元（約7,800港元）。

英國

規定所有居民都必須居家隔離，將出門次數減少到最低程度。如違反禁令，警察有權採取罰款、驅散聚會等行動。

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德國

禁止3人或以上在公共場所集會，並持續最少兩星期。 只有家庭或跟工作相關，才可豁免3人集會禁令；全國餐廳不准堂食，只可做外賣生意。警方將監視和懲罰任何違反新規定的人。

意大利

總理孔特下令所有企業暫時關閉至4月3日，只有生產醫療物資和食物的企業除外，包括超市、藥房等基本公共服務如常。在「重災區」倫巴第大區，違反禁令的罰款增至5,000歐元（約4.2萬港元）。

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西班牙

西班牙已進入緊急狀態，在重災區馬德里，逾4,600萬人口接受居家隔離令，違反禁令者會面臨罰款。

希臘

規定所有人必須留在家中。民眾如需外出，必須持有工作證明。如需要到超級市場，必須帶備身份證或護照，以及出門原因的書面說明。違反禁令者會被罰款150歐元。

台灣

台灣指，從疫區入境者、疑似感染患者等都須接受家居隔離檢疫，違者會被罰款10萬至100萬元新台幣（約2.56萬至25.6萬港元）。

香港

若擅自離開家居檢疫地點，最高可被罰款25,000港元及監禁6個月。

北韓

《東亞日報》報道，雖然北韓聲稱境內零確診，但知情人士表示，北韓近期就有3人因新冠肺炎疫情遭槍決，其中1人是確診者，另2人是因為違反防疫措施遭槍斃。

塞爾維亞

在疫區回國的民眾需接受14到28天隔離，否則會面臨刑事起訴、罰款，最高可判刑3年。