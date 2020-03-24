【小米新手機】紅米K30 Pro與小米10有何分別？小米賣貴千元有原因

▲ 【小米新機】紅米K30 Pro與小米10有何分別？小米賣貴千元有原因

小米 （01810） 旗下中低價手機品牌紅米發佈全新旗艦機K30 Pro，其售價由2999元（人民幣.下同）起，相比起3999元售價的小米10便宜了1000元，究竟兩款手機的差異在哪裏？從品牌定位及售價而言，小米及紅米又有何差別？

小米中國區總裁、紅米品牌總經理盧偉冰表示，紅米的定位是面向全球年輕人，而且追求「極致的性價比」。他的說法，意味着紅米的品牌定位會繼續針對大眾；而小米手機則會續漸向高端發展，更多的面向商務人士。

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小米、紅米旗艦手機有何分別？

事實上，目前市面上幾乎所有Andriod旗艦手機均會選用最新的高通Snapdragon晶片，而小米10與紅米K30 Pro作為旗艦機，同樣採用了Snapdragon 865處理器。相同的處理器晶片，意味着性手機整體性能差異不會太大。因此，小米與紅米的主要差異，就落在相機、屏幕、附加功能等方面。

先說相機，小米10配備1億像素的主鏡頭，而紅米K30 Pro則只有6500萬像素。事實上6500萬像素其實對於非專業使用已非常足夠，因此1億像素更多的是展現小米10的「高端定位」，提升其品牌的做法。

在屏幕方面也是如此，小米10的屏幕刷新率為90hz，相對於紅米K30 Pro的60hz。但其實大多數影片及遊戲應用程式只支援最高60hz，90hz屏幕的優勢僅限於流覧網頁、切換桌面是動畫更暢順，實用性其實不高。

紅米仍保留3.5mm耳機孔

小米10「高端」的另一體現在於其移除了3.5mm耳機孔，意味用家只能用藍牙耳機或Type-C耳機。高端手機移除3.5mm插孔的潮流正是由iPhone開始，其他品牌旗艦機亦紛紛跟隨。

值得注意的是，由於能夠維持穩定通話質素的藍牙耳機售價相對高昂（比如AirPods連無線充電盒的售價已達1599元，差不多等於K30 Pro的一半），故移除3.5mm插孔實際上也是小米高端化的體現。另方面，為了顧及大眾消費者，紅米K30 Pro則選擇保留3.5mm插孔，以留住更多客戶。

而從定價上來看，小米10的售價也符合一般人對於高端手機的期望，而在硬件規格上的升級，亦使其有合理理由賣貴千元。

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