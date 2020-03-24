【疫市營商】Uber Eats出招支援餐飲業　提升餐廳外賣利潤

▲ Uber香港今日公布一系列措施，援助合作餐廳、送餐夥伴及司機夥伴。（資料圖片）

新冠肺炎疫情陰霾之下，本地餐飲業面臨重大的經營壓力。Uber香港今日公布一系列措施，援助合作餐廳、送餐夥伴及司機夥伴，包括下調平台服務費等。

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由於現時不少港人減少外出用膳，許多小型商戶生意因而受到衝擊。為維持生計，很多餐廳都增設外賣服務，以增加收入。Uber Eats將於未來3個月下調個別合作餐廳的平台服務費，希望使小型餐廳可從每宗訂單中賺取更多。

同時，Uber Eats 亦將豁免所有新加入平台成為合作餐廳的一次性啟動費，協助他們開拓更多收入來源。

另一方面，為使餐廳保持靈活現金流，Uber Eats 亦推出一項新功能，讓各合作餐廳可於餐廳管理站選擇將以往的每週費用結算改為每日結算，以應付每日開支。

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就送餐及司機夥伴而言，Uber將為所有確診新冠肺炎，或被公共衛生當局要求自我隔離的司機夥伴及送餐夥伴提供最多 14 日經濟協助，期望能夠減低合作夥伴的壓力。

叫外賣亦非零風險，為進一步降低感染的可能性，Uber Eats近日亦推出新功能。用戶可以於結賬時選擇「放在門前」，而送餐夥伴亦可要求將訂單放在用戶門前，確保「零接觸」送餐服務。

責任編輯：葉泳珊