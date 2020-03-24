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【口罩供應】香港品牌Oxyair Mask6月推彩虹口罩

金融經濟 16:31 2020/03/24

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以「獅子山下精神」作口號的香港口罩品牌Oxyair Mask指，將於4月第2個星期開始以網上派籌形式賣口罩，並預告6月推出彩虹7色口罩。（資料圖片）

以「獅子山下精神」作口號的香港口罩品牌Oxyair Mask於社交專頁Facebook表示，於4至5月生產口罩的原材料已經準備好，第一批口罩最快於4月第2個星期網上派籌發售口罩，初步計畫逢星期一至五，每天早、晚在網上各派籌一次，每周合共10次機會。

Oxyair Mask又指，目前原材料足夠生產2500萬個口罩，昨日（23日）所訂購另一批原材料講用於6月生產，又預告6月會推出彩虹7色特別版，隨後亦會以傳統店舖銷售方法。

另外，Oxyair Mask推出首批優惠價，成人口罩（17.5×9.5cm）每盒50個的首批優惠價95元，兒童口罩（14.5×9.5cm）每盒30個的首批優惠價60元，不論成人或兒童均以獨立包裝，首批產品是淺藍色面白色底，2個月後會開始生產7個顏色。

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責任編輯：趙偉津

疫情 口罩 全球大流行 品牌 銷售 獅子山
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