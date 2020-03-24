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【內房業績】龍湖：全年銷售目標2600億元人幣　首季屬拿地機會

金融經濟 15:59 2020/03/24

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龍湖董事長吳亞軍（右）及首席執行官邵明曉（左）。（資料圖片）

市場關注各行各業的復工情況，龍湖 （00960） 首席執行官邵明曉表示，疫情來得突然，雖然有衝擊，但仍可控，3月起多個地區已見復甦，尤其是長三角及華南地區，相信4月銷售市場將會回歸正常水平，集團3月中旬售樓處除了武漢地區已復工，項目的復工率亦逾96%。

龍湖今年銷售目標為2600億元（人民幣，下同），可售資源達4100億元，去化率約63%便可完成目標。邵明曉指，上半年個別項目會有壓力，例如武漢，但其只佔銷售約3%至4%，故全年計供貨、銷售及交付沒有問題，有信心完成全年目標，毛利率亦可維持在25%至30%水平。

今年料9個商場開業

拿地方面，邵明曉表示，今年拿地會在去年基礎上穩中有增，認為一月至二月是拿地的機會，惟觀察現時杭州及成都等熱點城市的地價開始上漲。至於收購，他指會維持25%至30%的項目佔比。

商業方面，龍湖預計今年會有9個商場開業，2021年則有10個。受疫情影響，龍湖亦為旗下商場商戶提供租金減免。邵明曉稱，2月份商場關店近75%，3月份所有39個商場均恢復營業，疫情對商業租金會有幾個億的影響，但仍料租金收入可有約25%的增長至60億元。

相關文章：【內房業績】龍湖去年核心純利增21% 末期息增22% （第二版）

香港股票 龍湖集團（00960） 杭州 銷售 商場 疫情 人民幣

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