城大SCOPE商業行政及管理榮譽文學士課程 助您提升學歷，促進事業發展

香港城市大學專業進修學院（簡稱CityU SCOPE）與英國De Montfort University（簡稱DMU）開辦的銜接學士學位課程「商業行政及管理榮譽文學士」BA (Hons) Business Administration and Management，專為香港中學文憑畢業生、副學士及高級文憑畢業生和各行各業有志進修的在職人士而設，教授市場所需的商業及管理知識與技巧，助其提升學歷，促進事業發展。



課程設有三年全日制學位(供香港中學文憑畢業生修讀)、一年全日制及兩年兼讀制銜接學位(前者供工商管理相關副學士畢業生銜接升學；後者專為在職人士進修而設)，三種修讀模式。

學歷認受性高

課程至今已有17 年歷史，已擁有逾4,000 名畢業學員，多年來培養不少商界專才，口碑載譽。課程亦獲香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)評為資歷架構第五級，認受性甚高。



資歷名冊登記號碼：12/000107/5

登記有效期：2012 年9 月1 日至2020 年8 月31 日

增進學員商業管理技巧 實踐與理論兼備

全日制學員可選擇撰寫研究論文，以助日後繼續進修碩士課程。為讓學員能把所學的理論知識應用和實踐於工作上，兼讀制課程則特設Work-based Portfolio一科。學員要在日常工作中發掘研究題材，引用課程內所學的理論，再配合導師的指導，構思解決方法，從而改善工作表現或難題，最後要提交工作報告，總結經驗。

設有人力資源管理或市場學

學員可按個人之興趣及專長，選擇以人力資源管理或市場學作主要選修科，或彈性修讀這兩個選修科內的科目，進一步確立未來發展的路向。

增強英語溝通及學術書寫技巧

為了提升學員的英語溝通及學術書寫技巧，特別在課程中加入商業英語溝通的單元，訓練英語溝通能力，並掌握運用英語進行學術研究的技巧。

充足的學術支援

課程講師不但教學經驗豐富，並擁有豐富的商界經驗，講解理論之餘亦能與學員分享親身經歷，深入剖析不同的實例，有助學員了解現今商界發展及管理階層的實況。亦有CityU SCOPE全職講師任教，給予學員充足的學術支援。學員除了可使用DMU的網上圖書館外，亦可使用城大校園設施，如城大圖書館和電算服務中心，體驗大學校園生活和感受濃厚的學術氣氛。

開課日期: 2020年9月

課程網址：

(三年制學位) www.cityu.edu.hk/ce/fd/babam

(銜接學位) www.cityu.edu.hk/ce/babam

* 本課程已獲得非本地高等及專業教育（規管）條例豁免註冊，個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

(資料由客戶提供)