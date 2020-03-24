星展：首季中國汽車總銷量將跌30%　全年僅跌3%至5%

▲ 星展（香港）中國內地汽車行業分析師梅少琼預料，今年第一季汽車總銷量將跌30％，全年汽車總銷量跌幅將收窄至約3％至5％。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國企業及工廠接連宣布停產，其中汽車行業供應鏈中斷。星展（香港）中國內地汽車行業分析師梅少琼預料，今年中國首季汽車總銷量將跌30%，若疫情於下半年漸消退，需求復甦，全年汽車總銷量跌幅將收窄至約3%至5%。

今年首兩個月乘用車批發及零售額下降40%，其中2月份暴跌超過80%。梅少琼指，隨著國內汽車及零部件生產商恢復生產，供應逐漸恢復，內地汽車產量回升，相信3月份中國汽車市場將漸復甦，但短期內需求仍將疲軟，料首季汽車總銷量將跌約30%。



她續稱，在預計基本情況下，即若疫情於下半年受控，銷售將恢復正常，並按季上升，料全年汽車總銷量將下跌3%；但若疫情延至下半年仍未平息，銷量將跌超過5%。

梅少琼表示，汽車銷售於中國整體零售市場的佔比達2%以上，若中國政府推出刺激方案以支持汽車消費，將帶動整體零售業的勢頭。她提出4方面的政策建議：（1）置換和購買環保汽車及節油汽車的補貼；（2）增加主要城市的車牌配額；（3）發展低線城市的汽車市場以鼓勵汽車消費；（4）減購置稅。

中國是主要的汽車零部件供應中心之一，去年汽車零部件的出口和進口分別按年下降3.9%至411億美元，及14.2%至287億美元。梅少琼估計，疫情將影響今年上半年中國汽車零部件的出口和汽車進口，其中主要的進口汽車高級品牌包括雷克薩斯（Lexus），戴姆勒（Daimler），寶馬（BMW）等。

值得注意的是，去年中國汽車出口量約為125萬輛，按年增6.4%，惟受美中貿易戰影響，進口量則連續兩年下跌，降至104萬輛。

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責任編輯：趙偉津