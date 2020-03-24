【軟銀沽阿里巴巴】軟銀投資眾多　為何偏偏要出售阿里巴巴股份？

▲ 軟銀據報計劃出售約140億美元的阿里巴巴股票。

軟銀（日：9984）據報計劃出售約140億美元的阿里巴巴 （09988） 股票。軟銀日前宣布，計劃出售近4.5萬億日圓（約410億美元）資產，以進行回購及減債。若報道準確，意味擬出售的阿里巴巴股份佔整個出售資產計劃的三成半。軟銀手持眾多股份，為何要選擇阿里巴巴？

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阿里不派息

阿里巴巴自成立以來，從未宣派或支付任何股息。根據阿里來港第二上市的招股文件，阿里表明目前沒有計劃在可預見未來支付任何股息。集團稱打算保留大部分可用資金及未來收益為業務發展，和擴展提供資金。持有阿里巴巴股份並不能為軟銀提供穩定現金流。

阿里巴巴股份最值錢

出售資產消息公布後，軟銀股價今日急升近兩成，收報3,791日圓。惟根據軟銀網站，軟銀每股價值高達10,404日圓，意味折讓幅度近6成半。

每股軟銀股份中，阿里巴巴資產佔比最重（見下圖），佔軟銀持股權益價值近一半。在資產出現重大折讓時，出售阿里股份相信是最直接解決方法。

再者，即使環球股市大跌，阿里巴巴目前仍然貼近來港上市的招股價，目前價位仍然相當有利可圖。

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