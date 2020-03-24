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【新高教業績】新高教：收取學費及招生不受疫情影響　收市升8%

金融經濟 16:54 2020/03/24

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新高教指疫情對集團學校經營有一定影響，但不影響學費收取及未來招生。圖為主席李孝軒。

新高教集團 （02001） 創始人兼主席李孝軒於業績電話會議上稱，新冠肺炎疫情不對集團收入產生負面影響，由於高等教育學費為預收費用，去年9月時，已經收取今學期學費。

新高教績後升7.8%，收市報2.35元，成交額達3190萬元。

他續稱，自疫情爆發，根據國家教育部要求學校停課停學，集團也採取即時防控措施。同時，開設綫上學習，提供綫上服務，要求學生在綫上打開上課。同時，集團今年新招生計畫也會配合教育部指引，展開綫上招生工作及宣傳，預計招生不受太大影響。

李孝軒表示，將會繼續增加學生規模，在未有併購前提下，保持5%增長。且提升學校內容及質量的基礎建設，逐步提高學校收費及定價，料學費將保持10%增長速度。

此外，李孝軒表示，集團繼續堅持「內生外增」策略，併購目標將針對廣東省、河南省、四川省等人口基礎大、消費能力強的地區。

集團去年收入增長72%至12.5億元（人民幣，下同），純利增長59%至3.9億元。派末期息0.032元，全年派息0.068元。去年收入大幅增長主因是，完成收購兩間中學，分別為華中學校及廣西學校，且河南學校及東北學校計入2018年底的業績涵蓋2019財年。

年內毛利增89.5%至5.4億元，毛利率跌至49.8%，集團解釋，由於新併表學校毛利率較低，有信心未來通過集團化管理後逐步提高毛利率水平。

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