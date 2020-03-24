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【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）

科技 15:27 2020/03/24

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Pornhub再於官方Instagram上宣布，全球免費開放Pornhub Premium服務，推廣期直至4月23日！

新冠肺炎疫情於歐洲大規模爆發，在香港更不時傳出社區播毒疑雲，人人自危。究竟怎樣才有效鼓勵在家隔離？成人網站Pornhub日前為鼓勵民眾在家隔離，特意免費開放意大利、法國和西班牙地區用戶premium服務。Pornhub今（24日）再於官方Instagram上宣布，向全球Pornhub用戶免費開放Pornhub Premium服務，推廣期直至4月23日！

為了分擔醫療系統承受壓力，Pornhub推出Free Pornhub Premium，並呼籲民眾在家隔離。而除了開放免費premium服務外，Pornhub早前亦有還透過旗下子公司Modelhub，向當地醫院捐贈部分收益，共同對抗疫情。

有興趣響應加入Free Pornhub Premium在家隔離，就可以在Pornhub Instagram限時動態中滑動「swipe up for link」，了解更多並獲取免費Pornhub Premium權限。

＞＞＞【全球大流行】民眾在家隔離　帶動Pornhub網站流量大增？

＞＞＞【Home Office】好用視像會議軟件推介　Zoom、TeamViewer、Hangout

＞＞＞【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學

責任編輯：張寶燕

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