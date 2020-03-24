港首間虛擬銀行開業　眾安推1厘活期息搶客

眾安銀行（ZA Bank）正式開業，成為香港首間面世的虛擬銀行，並推出零門檻的活期存款產品「ZA活期Go」，以今天（3月24日）年利率計，無論起存額多寡，用戶均可享1厘的活期息，上限50萬元。值得留意的是，目前市場基本存款利率為0.001厘，換言之，眾安銀行提供的息率，高出1,000倍。

簡單來說，眾安銀行雖為虛擬銀行，但亦受香港金融管理局監管，且是存款保障計劃的成員。以今天「ZA活期Go」年利率計，即1厘，用戶存入50萬元，一年可賺約5,000元利息。若與目前市場基本存款利率比較，即0.001厘計，利息只約5元。

眾安銀行行政總裁許洛聖指：「有見銀行服務使用者往往因資金門檻及產品年期，而對回報吸引的銀行產品有所卻步，我們希望能填補市場的缺口，讓更廣泛的銀行服務使用者受惠。」

事實上，金管局去年共批出8張虛擬銀行牌照，原預計營運商獲發牌後6至9個月開業，但受市況影響，僅得眾安銀行於去年底宣布試業。

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