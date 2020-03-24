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【新冠肺炎】各地人均手機使用時間急升　Apps開發商宜藉此帶動業務增長

科技 13:00 2020/03/24

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為維持業務的日常運作，不少企業都利用視像會議應用程式，讓員工保持聯繫。

新冠肺炎疫情影響下，不論是大型活動或是恒常的上班、上學，愈來愈多改以綫上形式進行，世界正利用移動裝置保持聯繫。移動數據分析機構App Annie指出，不同地區的用戶在手機上所花的時間明顯增加，如商業、教育及手機遊戲等，惟並不是所有類型的應用程式都受惠。

農曆新年假期後，打工仔或學生都依靠網絡維持上班及上學。各地政府建議民眾減少外出，大眾只能在網上尋求資訊、工作、娛樂、與人聯繫，並填補正常生活的空白。該機構指，各地的移動裝置使用時間有明顯上升。上月中國移動裝置的每日平均使用時間由不足4小時增加至5小時，升幅達30%。其次是意大利、南韓及日本，3地的每日平均使用時間分別增加11%、7%及7%，約增加至3.9及3.5小時。

意國商業App下載　按周增85%

在一眾應用程式當中，商業相關的應用程式不論是下載量或使用時間都開始激增。在中國，單計iOS應用程式，商務應用程式的下載量在2020年2月上半月比2019年每周平均水平高兩倍，較受歡迎的應用程式為HUAWEI CLOUD WeLink、DingTalk和ZOOM Cloud Meetings。

除了中國，意大利亦有類似趨勢。3月的首星期，意大利的iOS和Google Play上有76.1萬次商業應用程式下載，是該類別有史以來下載量最高的一星期。與上周相比，該星期的下載量增長了85%，較一年前的平均每周下載量增長了135%。

除了商務程式外，手機遊戲亦成為用戶目標。與商務程式一樣，手機遊戲的下載量增加，亦是在中國率先爆發。2月，中國的平均每周遊戲應用程式與2019年全年的平均每周下載量相比，增長達8%。而在iOS App Store的平均每周下載量則多達6,300萬，較1月的平均每周下載量高25%。

共享汽車影響大　未能受惠

可是，並不是各種的應用程式的下載或使用量都有增長。機構指出，共享汽車應用程式在美、英、中、日、法及韓均受影響，尤其中國及法國。在1月29日至3月7日期間，中國的共享汽車應用程式Didi每周下載量下降了75%，而法國的BlaBlaCar則下降了65%。機構預料，隨着更多國家及地區都推行各種的強制隔離政策，食物外賣和日用品貨配送應用程式的使用及下載量，將會在未來幾周內明顯增加。

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事實上，應用程式被廣泛使用，開發商才能賺錢，繼續開發更多應用程式。目前，開發商不外乎藉着用戶購買應用程式的費用、廣告及‍訂閱模式等獲利。鑑於現時不少人都在家裏自我隔離，幾乎各行業都出現新穎的消費者行為。而應用程式開發商可藉此契機，推出新的應用程式，協助用戶解決需要並帶動業務增長。

記者：楊匡然

為維持業務的日常運作，不少企業都利用視像會議應用程式，讓員工保持聯繫。

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