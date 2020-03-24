【泰國疫情】歧視白人情緒高 衛生部長批白人不戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，泰國疫情持續惡化，早前泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）批評不戴口罩的白人遊客都該踢出泰國。衛生當局表示，大多數新病例是泰國本地傳播，但他們去了意大利、日本和韓國等受感染嚴重的國家，西方人應對此負責。

據泰媒Thaiger報道，由於泰國對入境旅客實行新的限制，包括強制性的健康證明和健康保險證明、越來越多泰國人將疫情擴散的責任歸咎於將白皮膚的西方人。

早前，泰國衛生部長阿努廷公開譴責「骯髒」的白人遊客傳播這種病毒。他稱：「9成泰國人戴著口罩，那些可惡的白人遊客不戴口罩，就算發給他們，他們也拒絕，這就是我們的國家被感染的原因。」

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阿努廷表示：「現在歐洲是冬天，隨著冠狀病毒的爆發，他們都逃離了寒冷，將病毒帶入溫暖的泰國。他們當中許多人很髒、不洗澡。」他這番話激起廣泛譴責，目前尚不清楚他在哪裡獲得9成泰國人都戴著口罩的統計數據。

Thaiger指出，這種種族主義言論有可能再次打擊泰國本已遭受重創的旅遊業，其旅遊業佔國內生產總值比重高達14%至18%。外國遊客和僑民表示擔心，衛生部長的反西方立埸可能會在街上引發針對他們的種族主義襲擊。

泰國在1月時反華情緒激增，而反高加索種族主義則在日前興起。在清邁，一家餐館老闆2月在店外貼上英文標語「抱歉，我們不接受中國顧客。謝謝」，其後被警察要求刪除。

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責任編輯：曾子龍