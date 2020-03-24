【虛擬銀行】眾安銀行正式開業　1厘活期存款息吸客（第二版）

▲ 眾安銀行今日正式開業，以1厘活期存息吸客。

香港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）正式開業。眾安銀行同時推出活期存款產品「ZA 活期Go」，以今天的 ZA 活期Go 年利率為例，無論起存額多寡，用戶可享受1厘的活期利息，上限50萬元，計算方法為「每日計息、每月派息」，超出上限部分將按基本活期存款利率計算。

眾安銀行行政總裁許洛聖於電話會議表示，於這個時間正式開業，因該行發展及部署準備完成，與疫情無關。他又指，並非計劃以優惠利率搶存「打價格戰」，而是希望從普惠金融角度出發，使更多市民受惠，強調已考慮各種因素，認為產品定價具可持續性。眾安銀行早前以最高6.8厘高息定存作招徠，許洛聖指這是推廣優惠，暗示難再見如此高息定存利率。

他又指，暫時只有零售銀行服務，日後會繼續推出商業銀行服務；同時會研究向保險及投資兩項產品推進，以拓展非利息收入。

此外，眾安銀行還推出了三十分鐘貸款承諾，從申請者提交完整的貸款申請資料和文件，到獲得審批結果，全程可三十分鐘内完成。如申請者等候時間超過三十分鐘，眾安銀行將按額外的等候時間每分鐘贈送10元的現金回贈，現金回贈將一直累積到眾安銀行提供最終審批結果為止，上限為500元。

（第二版：更新管理層言論）

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