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中美發言人「口水戰」 美國斥中國隱瞞疫情

環球社會熱點 14:26 2020/03/24

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新冠肺炎疫情蔓延全球，中國與美國官員就新冠肺炎疫情起源爭拗不斷。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今日在Twitter指，中國在去年年底仍在隱瞞新冠肺炎疫情，還借用台灣作對比的例子。

歐塔加斯近日一直與中國外交部發言人華春瑩，就中國有否隱瞞新冠肺炎疫情的議題，於Twitter爭拗不斷。

對於美國一直指中國隱瞞疫情，華春瑩在上周四時表示，中國早在1月3日就持續向美國提供疫情最新狀況及其他資訊，反問：「然後現在怪中國拖延？認真嗎？」

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歐塔加斯上周五回應指，中國在1月3日前已下令摧毀新冠肺炎病毒樣本，又要求武漢醫生禁言，更審查網民言論。

歐塔加斯語帶諷刺地說：

中國外交部發言人說得對，國際社會一定必須好好審視這個時間軸。

華春瑩上周五連發多條推文，指武漢衛生健康委員會早在去年12月31日發出通知，籲歐塔加斯在發言前花點時間了解情況。

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華春瑩又斥美國「讓中國做代罪羔羊沒有助益」、「撒謊及誹謗不會讓美國變得偉大」。

歐塔加斯周一指，中國官員早前讓在阻止世界衛生組織（WHO），在報告中把新型冠狀病毒稱為「危險病原體」，如今卻改口說有「高致病性」。

中美發言人「口水戰」 美國斥中國隱瞞疫情

歐塔加斯今日又撰文指，台灣在12月31日警告世衛，病毒可能會人傳人。而在同一天，中國當局則要求醫生，一直到1月20日前都拒絕承認病毒可能人傳人，帶來災難性的後果。  

歐塔加斯在文末還特別加上「隱藏冠狀病毒疾病」（CovidCoverup）、「中國立即資訊透明」（ChinaTransparencyNow）的標籤。

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