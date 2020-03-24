【應運而生】吸納「被炒一族」　這些公司正招聘數千名新員工

在疫情全球大流行下，新型冠狀病毒徹底改變世人的消費習慣，不少行業都面臨經營困難，尤其是旅遊業和航空業正面對前所未有的衝擊，不過有人歡喜有人愁，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，雖然許多零售商店被關閉，但消費者繼續湧向藥店，雜貨店和外賣餐廳，對基本商品和食品的需求猛增，因此美國也有不少大企業正在招聘數以千計的員工，以在疫情下加速轉型。

CVS

零售藥店連鎖店CVS 表示，計劃在美國全國范圍內填補5萬個全職，兼職和臨時職位，其中包括店員、送貨員、物流中心員工和會員/客戶服務人員。CVS指新員工將幫助減輕現有員工的壓力，公司正計劃聘請主要客戶正在被休假和解僱的員工，包括希爾頓和萬豪。CVS計劃舉行虛擬招聘會，期間會進行虛擬面試和測驗。

沃爾瑪

不少小型雜貨店倒下，美國最大型的零售連鎖店沃爾瑪成為得益者，沃爾瑪正在以加強自身的供應鏈，計劃僱用15萬名工人在其遍布美國的配送和履行中心擔任全職，兼職和臨時職位。鑑於全國各地發生大規模裁員的消息，沃爾瑪還加快了招聘過程。根據沃爾瑪的網站，申請人可以「在24小時之內被錄用並開始工作」。

亞馬遜

Amazon將加聘10萬名員工，以應付在疫情爆發期間激增的網購需求。據指，公司打算增加倉務員以及送貨員的全職及兼職職位。同時，於4月底前，在美國工作相關職位的員工時薪將全面上調2美元，而英國及其他歐洲地區亦獲加薪。目前在美國某些地區從事倉庫和送貨工作每小時工資為15美元或以上。

必勝客

必勝客在全國范圍內招募了3萬多名員工，並表示新司機在僱用後僅需5個小時即可開始工作。該公司在一份聲明中說：「如今，餐廳肩負重要角色，為不同的家庭提供安全，快速，可靠的食物。

7-11

美國最大的便利店連鎖店7-11，預計將招聘多達20,000名新店員工，以滿足在冠狀病毒爆發期間不斷增長的業務需求。新職位主要是送貨人員，以幫助公司應對手機程式下單的爆炸式訂單增長。

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