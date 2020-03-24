本地創新智慧物流平台Zeek　供支援餐飲業方案、特快2小時配送

▲ 本地創新智慧物流平台Zeek宣布進軍生活類產品配送市場，涵蓋為個人、電商、餐飲平台及中小餐廳的多項專屬配送方案。

在近日新冠肺炎（COVID-19）疫情下，電商物流及外賣配送需求激增，本地創新智慧物流平台Zeek今（24日）宣布進軍生活類產品配送市場，涵蓋為個人、電商、餐飲平台及中小餐廳的多項專屬配送方案，包括特快2、4小時配送服務，能確保將新鮮食品、蛋糕、鮮花、到會等，講求新鮮度及易碎等生活類產品適時配送。

該公司表示，其最新推出主攻電商客戶的方案「Zeek斑馬到家」，能支援運送不同重量、尺寸、類型的生活類產品，購物後即日送貨；而個人配送方案「Zeek斑馬快送」就包含以上提及的特快2、4小時配送服務。

針對餐飲平台、中小餐廳，該公司則會提供方案包括「ZeekSolutions」及「ZeekEnterprises」，一站式外賣軟件即服務（SaaS）和代運營方案，以節省商戶開發時間及支援餐飲業不同情境。

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平台解釋，其透過API技術對接及配送系統搭建，結合路由計算、大數據及雲端計算等技術，各方案由十月開始試行，配送業務累計總數已超過500萬張訂單量。

目前正為麥當勞、肯德基、星巴克、迪卡儂等大型企業提供全方位解決方案。已登記的配送員包括：步兵、電單車、客貨車、噸車則有超過1萬名。

責任編輯：張寶燕