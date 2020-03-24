【小米新機】紅米首部5G旗艦手機Redmi K30 Pro今日發佈

▲ 紅米首部5G手機Redmi K30 Pro今日發佈。

小米（01810）旗下紅米將發佈品牌首部5G旗艦手機Redmi K30 Pro，根據早前消息，紅米K30 Pro將配備驍龍865處理器，或將成為售價最低的驍龍865旗艦手機。小米中國區總裁盧偉冰在發佈會開始時指，紅米今年將全面超越華為旗下榮耀（Honor）品牌。

紅米於下午2時舉行發佈會，本網將進行圖文直播。

性能

紅米K30 Pro搭載高通Snagdragon 865處理器、內存LPDDR5，在快閃記憶體方面，K30 pro使用了UFS3.1技術，測讀取速度可達每秒730MB。

影像系統

紅米K30 Pro配備6400萬像素四攝相機，背部居中設計。但由於手機採用全面屏，前置攝像頭採用彈出設計，彈出速度達0.58秒。

手機顏色

紅米K30 Pro提供四個顏色選擇，分別為天際藍、月幕白、太空灰、星環紫。

電池

盧偉冰表示，Redmi K30 Pro的電池容量為4700mAh，他指5G手機功耗比4G手機高，因此要確保足夠電量。為了配合其彈出式前置鏡頭，K30 Pro採用了獨特的「三文治主板」設計，令機身能容納更大的電池。

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