【小米新機】文字直播紅米K30 Pro發佈會 搭載驍龍865處理器配備4鏡頭

▲ 紅米首部5G手機Redmi K30 Pro今日發佈。

小米（01810）旗下紅米將發佈品牌首部5G旗艦手機Redmi K30 Pro，根據早前消息，紅米K30 Pro將配備驍龍865處理器，或將成為售價最低的驍龍865旗艦手機。小米中國區總裁盧偉冰在發佈會開始時指，紅米今年將全面超越華為旗下榮耀（Honor）品牌。

紅米於下午2時舉行發佈會，本網將進行圖文直播。

性能

紅米K30 Pro搭載高通Snagdragon 865處理器、內存LPDDR5，在快閃記憶體方面，K30 pro使用了UFS3.1技術，測讀取速度可達每秒730MB。

為了確保散熱功能，K30 Pro採用了多層石墨片設計，共覆蓋了71.8%的主板面積及60.5%的電池面積。另外，超大的VC均熱板亦替代了原本中框，兼顧其散熱與結構設計。

影像系統

紅米K30 Pro配備四攝相機，6400萬像素AI主攝，加上800萬3倍變焦鏡頭，背部居中設計。但由於手機採用全面屏，前置攝像頭採用彈出設計，彈出速度達0.58秒。全系手機均支持雙OIS光學防震、8K影片拍攝。

首次搭載光學防抖，可透過加速傳感器及陀螺儀防抖；另外亦有數碼防抖功能。影片質素方面，新機支援8K影片攝錄，另外搭載9款電影濾鏡，可輕易拍出電影感。

屏幕

K30 Pro採用全面屏設計，屏佔比達92.7%，為三星製造的OLED屏幕，其峰值亮度為800nit。對於K30 Pro的屏幕刷新頻率只有60hz，不及其他旗艦機，盧偉冰解釋，主要是因為在0個月前商討設計方案時，選擇以電池容量行先。

手機顏色

紅米K30 Pro提供四個顏色選擇，分別為天際藍、月幕白、太空灰、星環紫。

電池

盧偉冰表示，Redmi K30 Pro的電池容量為4700mAh，他指5G手機功耗比4G手機高，因此要確保足夠電量。為了配合其彈出式前置鏡頭，K30 Pro採用了獨特的「三文治主板」設計，令機身能容納更大的電池。

K30 Pro採用33W疾速快速，63分鐘可百分百充滿。

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