收息股紛削派息 領展派息長增神話可延續？

新冠肺炎衝擊環球經濟環境，股市見熊，部分上市公司憂盈利縮減而大減派息，恒地 （00012） 及煤氣 （00003） 亦分別停派及減派紅股。經濟環境轉弱，收息股減派息的風險增。來向派息穩定的領展 （00823） ，以至滙豐 （00005） 或有減派息的機會？

恒地系削紅股 多隻REITs減派息

近日收息股紛減派息，而向來有「十送一」紅股傳統的恒地系接連削派紅股更成為市場焦點。煤氣上周四公布業績，削紅股至「20送1」，即減派一半，煤氣股價於周五逆市重挫8%；恒地於本周一更意外地宣布停派紅股，為8年來首次，恒地周二股價亦逆市偏軟。

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經濟前景不明朗，連派息向來穩定的房託基金（REITs）亦紛減派息，越秀房託 （00405） 及匯賢 （87001） 每股派息削逾1成。

現時收息股股價紛隨大市急回吐，股價急跌令現價股息率提升，從收息角度變得更吸引，惟投資者須留意，現價股息率僅反映過去派息，倘未來經營環境轉弱，令盈利減少，收息股或有減派息的風險。

領展於海嘯時期 未減派息

領展近日走勢嚴重偏弱，單計由1月份高位86.7元回調至今，而累跌逾2成。股價急挫，令領展股息率飚升至4.4厘水平，為2016年底以來高位，加上現時美國聯儲局再將息口減至「零息」時代，令領展的現價股息吸引力相對提升。

不過，現時多隻REITs都減派息，領展亦會有減派息風險嗎？在派息紀錄上，2005年底上市的領展保持良好往績，14年來維持派息增長，就算於2008年海嘯時期，領展都沒有減派息。

今次零售業受疫情嚴重打擊，以零售物業為主領展會否有減派息壓力？領展將於6月份公布截至今年3月底全年度的業績，期間對收入影響或不大。事實上，在截至去年9月底中期業績，領展半年可分派收入仍維持按年增長。

目前疫情正於全球升溫，對經濟的影響未定，倘疫情持續，或令領展下年度派減息的風險增。

滙豐9厘「息誘」 資本遠較海嘯時穩健

至於滙豐，受現價股息率高達9厘吸引，早前持續出現不少散戶「千人操」撈底場面。不過目前美國進入「零息」時代，市場憂慮息差受壓之餘，疫情重創借貸款客戶的還款能力，以至撥備增加，影響滙豐盈利，增加減派息的風險。

盡管滙豐在金融海嘯期間有減派息、抽水的「前科」，不過，相對於當時的情況，現時滙豐有更穩健的財力抵抗逆境。滙豐資本現遠較金融海嘯時期穩健，去年底一級資本比率達17.6%，遠較於07至09年度的8至10%為高，令滙豐再次大削派息的風險稍減。

責任編輯：錢家鋒