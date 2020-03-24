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App Annie：騰訊、網易蟬聯全球發行商前二強 百度、阿里巴巴亦入榜

金融經濟 14:28 2020/03/24

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App Annie指，按過去一年的應用商店收入估算，騰訊、網易及暴雪連續第二年蟬聯前三強。（資料圖片）

移動數據分析機構App Annie發布2020年度全球發行商52強榜單，按過去一年的應用商店收入估算，騰訊 （00700） 、網易（美：NTES）及暴雪（Activision Blizzard）連續第二年蟬聯前三強，百度（美：BIDU）及阿里巴巴 （09988） 則分別位列第18位及第31位。

今年上榜的52間企業分別來自芬蘭、中國、愛爾蘭、以色列、美國、日本、韓國、澳大利亞、土耳其、新加坡、英國及俄羅斯共12個國家，當中亞洲發行商的成績斐然，榜單中超過半數的發行商總部均位於亞洲，其中排名前10的發行商中就有5間為亞洲發行商。

縱觀榜上的12個國家，美國入榜的發行商數量最多，共17間，其次為中國，有11間入榜，其中中國的入榜公司包括首兩位的騰訊、網易、第18位的百度、第22位的FunPlus、第27位的莉莉絲遊戲、第28位的IGG （00799） 、第30位的三七互娛（深：002555）、第31位的阿里巴巴、第43位的紫龍遊戲、第46位的龍創悅動，以及第47位的友塔遊戲。

另外，日本亦有11間入榜，韓國及以色列則分別有4間及2間入榜，其餘國家僅一間。

值得注意的是，領先社交品牌mixi及Line憑藉各自產品組合中游戲和娛樂應用的強勁表現，在應用變現能力上領跑全球，IAC及Netflix亦同樣在訂閱收入方面表現優異，成功進入52強榜單；Zynga、Google及Scopely的排名則均出現大幅度躍升，上升名次達10位或以上。 

App Annie首席執行官Theodore Krantz表示，向入榜的移動發行商表示祝賀，對能夠與眾多的行業領軍企業合作，見證其創造卓越的消費體驗，同時在創新的道路上一往無前感到榮幸。

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責任編輯：趙偉津

香港股票 遊戲 MIX LINE Netflix 騰訊 阿里巴巴 Google 騰訊控股（00700） IGG（00799）

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