【熊市來臨】對沖經金經紀Bill Ackman斥195億疫市撈底 押注美國經濟

▲ 對沖基金經紀Bill Ackman押注股市反彈，斥近200億元入市。

新冠肺炎疫情引發美股暴跌，市場恐慌情緒高漲，知名對沖基金經紀、Pershing Square Capital Management舵手Bill Ackman表示，已對美國經濟下了「復甦的賭注」，已經斥資25億美元（195億港元）吸納股票，撈底星巴克（美︰SBUX）、希爾頓酒店（美︰HLT）、「股神」巴菲特旗下巴郡（美︰BRK）等多隻股票。

Bill Ackman表示，已經取消所有Pershing Square的對沖空倉，只做好倉。他表示目前看好美國經濟，認為有些股票被過度拋售。他研究了諸如希爾頓等公司的現金流，發現這些公司負債不多，其股價跌幅過大。

在疫情期間，個別股份受到追捧，如視頻會議程式Zoom於今年內漲幅已逾倍。Bill Ackman認為，這些股票已經漲到近乎瘋狂的價位，他現在買不下手。惟他亦亦表示，有些公司將因為疫情，在非常長遠的未來將成為受益者。

他又重申先前說法，呼籲美國聯邦政府未來30天實施全境封鎖，而不是讓各州自行實施抗疫措施。

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