  • 26°C
香港時間 : 2020324日 (二) 14:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

嘉華核心盈利增5%　股息率6.47厘

金融經濟 13:36 2020/03/24

分享：

嘉華去年核心盈利穩定增長，圖為嘉華主席呂志和。

嘉華國際 （00173） 公布，去核心盈利按年增5%至31.56億元，擬派末期股息每股14仙，全年派息20仙。嘉華午後股價升5.5%，暫報3.09元，現價周息率6.47厘。

期內，嘉華營業額106.52億元，按年跌1%；已簽約應佔銷售約為98億元，已簽約但未確認應佔銷售約為108億元。計及物業重估等非現金項目，嘉華列帳股東應佔溢利為31.5億元，按年跌22.16%

嘉華表示，年內香港項目中，九龍嘉林邊道2號預計，第二季度落成，之後隨即推售，涉及5座優質洋房單位；公司佔22.5%權益的長沙灣新九龍內地段6549號，就預計下半年開售。

展望未來，嘉華預期，香港樓市雖受社會事件、疫情衝擊，但預計剛性需求、市場資金及低利率環境將均有助於支撐物業市場。

內地方面，嘉華指，雖然大流行病使中國內地大量的商業活動於農曆新年過後停頓，然而近期情況已進一步受控。儘管目前房地產市場轉弱，未來仍有各種挑戰。但基於穩建的經濟基礎及政府採取各種提振經濟的措施，對在大流行病減退後的物業市場需求仍然保持審慎樂觀。

相關文章：

【澳門抗疫】澳門午夜起「封關不封賭」　濠賭股造好

【內房業績】龍湖去年核心純利增21% 末期息增22% （第二版）

【業績】一文看清企業業績　歌禮製藥虧損擴大至9597萬元

香港股票 嘉華國際（00173） 嘉華
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國放水】聯儲局QE道指收市跌582點 恒指夜期升390點（不斷更新）
【美國放水】聯儲局QE道指收市跌582點 恒指夜期升390點（不斷更新）
周三凌晨起非香港居民不准入境　曾訪海外的中澳台人士要隔離14天
周三凌晨起非香港居民不准入境　曾訪海外的中澳台人士要隔離14天
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第五版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第五版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）