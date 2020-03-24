嘉華核心盈利增5%　股息率6.47厘

▲ 嘉華去年核心盈利穩定增長，圖為嘉華主席呂志和。

嘉華國際 （00173） 公布，去核心盈利按年增5%至31.56億元，擬派末期股息每股14仙，全年派息20仙。嘉華午後股價升5.5%，暫報3.09元，現價周息率6.47厘。

期內，嘉華營業額106.52億元，按年跌1%；已簽約應佔銷售約為98億元，已簽約但未確認應佔銷售約為108億元。計及物業重估等非現金項目，嘉華列帳股東應佔溢利為31.5億元，按年跌22.16%

嘉華表示，年內香港項目中，九龍嘉林邊道2號預計，第二季度落成，之後隨即推售，涉及5座優質洋房單位；公司佔22.5%權益的長沙灣新九龍內地段6549號，就預計下半年開售。

展望未來，嘉華預期，香港樓市雖受社會事件、疫情衝擊，但預計剛性需求、市場資金及低利率環境將均有助於支撐物業市場。

內地方面，嘉華指，雖然大流行病使中國內地大量的商業活動於農曆新年過後停頓，然而近期情況已進一步受控。儘管目前房地產市場轉弱，未來仍有各種挑戰。但基於穩建的經濟基礎及政府採取各種提振經濟的措施，對在大流行病減退後的物業市場需求仍然保持審慎樂觀。

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