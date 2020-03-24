【法官任命】暫未獲立會同意　林鄭任張舉能為終院首席法官

行政長官林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前宣佈，已接納司法人員推薦委員會的推薦，將任命現任終審法院常任法官張舉能，為終審法院首席法官，接替即將退休的現任終院首席法官馬道立，成為本港回歸以來第3名終審法院首席法官，不過現時立法會運作停擺，有關決定暫未獲立法會通過，特首會在得到立法會同意後，根據《基本法》作出任命，有關任命將於2021年1月11日起生效。

林鄭月娥認為張是一位具高度才能的法官，並具備卓越的才幹和領導才能，為官持正不阿，在司法機構及法律界均深受敬重。張就任高等法院首席法官超過7年，對司法機構的運作有非常豐富的行政經驗。

根據《基本法》第90條規定，行政長官對終院法官的任命，需先徵得立法會的同意，被問及現時立法會運作停擺，林鄭月娥回應指有關任命需由立法會內務委員會啟動審議程序，但內委會至今仍未選出主席，以致無法討論任命，使整個程序停頓。林鄭月娥點名目前主持選主席的大律師郭榮鏗，著他盡快處理選主席程序。

張舉能法官（58歲）於1961年9月在香港出生，他已婚並育有3名子女。張於香港接受教育，分別於1983年及1984年在香港大學取得法學士學位及法學專業證書，隨後又於1985年在美國哈佛大學取得法學碩士學位，並在同年在香港取得大律師資格，10年後又於新加坡最高法院取得訟辯人及律師資格。



張自1986年私人執業，直至2001年加入司法機構，出任區域法院法官。他於2003年獲委任為高等法院原訟庭法官，並於2011年獲委任為高院首席法官，隨後於2018年10月25日，獲委任為終院常任法官。



在任期間，張曾出任遺囑認證訴訟案件及憲法及行政訴訟審訊表的專責法官，並曾審理過多宗具爭議性的案件，當中包括已故巨星梅艷芳的遺產訴訟、前立法會議員游蕙禎及梁頌恆就宣誓風波被褫奪議員資格一案的上訴、變性人W爭取結婚權利案等。