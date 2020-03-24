【香港封關】機場明起大部分店鋪停工14日　商戶：單日生意額不足100元（第二版）

▲ 機管局推出新一輪紓困措施，但有商戶指行動太慢，也與疫情衝擊不相應。

機管局昨日推出新一輪支援措施，涉資10億元，包括豁免5個月停泊費及機橋費、機場商戶3月至5月「三折」交租，不過有商戶、航空公司指，措施未與疫情影響相應。有不願具名的商戶負責人指，港府出入境限制嚴厲，機場人流插水，由單日20萬人次跌至僅數千甚至數百，機管局支援緩慢，直言「差過私人地產商」。

不單機場租戶認為力度不足，國泰航空 （00293） 一方面歡迎措施，但同時籲當局要有「與疫情規模更相應」的支援。

機管局回應本報查詢時稱，因應港府最新安排，客運大樓內大部分的商鋪及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日，約20間商鋪及食肆將會維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等服務，惟營業時間將會縮短。

因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商鋪及食肆的租金14天，同時亦會寬免所有繼續營業的的商鋪及食肆未來14天的定額租金。

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商戶：部分租戶單日生意額僅雙位數

該不願具名商戶負責人稱，自社會事件起，機場禁制令、旅客大減下，商戶已捱了7、8個月，而機管局對減租態度緩慢，至今年初才提早行使合約，因應機場人流減少而退回部分預繳租金。

因應疫情爆發，他指出商戶要求減租聲音不斷升溫，生意跌幅隨時以90%起跳，有商戶更透露單日生意額連100元都沒有，「隨時連員工來回車資都補不了」，遑論支付「8折」或「3折」租金。

他表示，機管局不願與商戶一同「坐低傾傾」，批評「機管局是港府全資擁有，港府呼籲業主減租免租，機管局未有帶頭做」。他續指，「新加坡樟宜機場2月時，已即時減一半租金6個月」，現在機管局才願單方面公布措施，行動太慢太少。

他續稱：「明白行商要尊重合約精神，但發展商都較政府積極」，並指公司其他分店，雖然部分也遇上不願商議的業主，但至少有兩家業主主動聯絡，提供協助，甚至2月已經免租。

該商戶負責人續指，機場租金屬全港最高水平，部分小商戶呎租高見2000元，商戶正要求港府在放寬出入境限制前提供免租安排，助商戶保留現金支薪。

國泰：相應支援刻不容緩

國泰航空歡迎政府及機場管理局新一輪援助航空業的措施，但暗批力度不足。

國泰聲明指，鑑於最近幾週COVID-19疫情的局勢嚴重惡化，加上全球收緊旅行限制，令香港本地航空公司面對更嚴峻的挑戰，「我們認為與疫情規模更相應的即時援助仍是刻不容緩。」

國泰主席賀以禮本月曾指，民航處和機管局2月所推的紓困措施力度不足，會繼續與相關機構商議。

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（第二版更新機管局回應）

記者：麥德銘