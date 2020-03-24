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儲局包攬信貸上身 急救保命要緊 （訂戶專享）

金融經濟 13:00 2020/03/24

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儲局資產負債表1周急增3,500億美元，瞬間再創新高

美國政府的財政刺激經濟方案在國會受阻，聯儲局被迫再披甲成救市主要軍。儲局在周一開市前宣告無限量量化寬鬆（QE）全方位買債外，更破天荒推出多項為全國大小企業信貸、消費信貸「包底」的計劃，首次將過去針對金融體系（Wall Street）的救市措施，正式推向關乎民生的主要大街（Main Street）。

...

欄名 : 交易講場

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