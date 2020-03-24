儲局包攬信貸上身 急救保命要緊 （訂戶專享） 金融經濟 13:00 2020/03/24 分享： ▲ 儲局資產負債表1周急增3,500億美元，瞬間再創新高 美國政府的財政刺激經濟方案在國會受阻，聯儲局被迫再披甲成救市主要軍。儲局在周一開市前宣告無限量量化寬鬆（QE）全方位買債外，更破天荒推出多項為全國大小企業信貸、消費信貸「包底」的計劃，首次將過去針對金融體系（Wall Street）的救市措施，正式推向關乎民生的主要大街（Main Street）。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 2020/03/19 當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 2020/03/18 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 2020/03/17 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 金融機構 疫情 量化寬鬆 失業率 GDP 美國 美國聯儲局 新冠肺炎 借貸 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入