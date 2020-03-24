【業績】中電信今年5G投資453億人幣 冀獲至少6000萬5G客（第三版）

▲ 中國電信5G客戶已破千萬。

中國電信 （00728） 公布去年業績，純利跌3.3%至205.2億元（人民幣，下同），若剔除中國鐵塔 （00788） 2018年上市的一次性收益，股東應佔溢利實際增長2%，每股盈利0.25元；擬派末期息12.5港仙。中電信全日收報2.28元，升8.6%；以現價計其周息率約5.5厘。

中電信同時披露，截至2月底5G套餐用戶規模達1073萬戶。去年公司投資93億元，建成5G基站4萬個，並共享中國聯通5G基站超過2萬個，總規模逾6萬個，已覆蓋超過50個商用城市的重點區域。

董事長柯瑞文在業績會表示，今年資本開支計劃為850億元，按年增加9.6%，當中453億元將用於建設5G，冀今年第三季前完成與聯通（00762）共建25萬5G基站，當中14萬由中電信自建。他補充指，完成建設目標後會再評估是否增加5G投資。此外，中電信目標在今年內淨增6000萬至8000萬5G用戶。

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中國電信收入微跌

中電信去年收入為3757億元，按年跌0.4%。服務收入為3576億元，按年增長2%；其中，移動服務收入達到1755億元，增長4.7%。

集團表示，其移動用戶數約為3.36億戶，4G用戶佔移動用戶比達到83.8%，有線寬帶用戶數達到1.53億戶，寬帶用戶綜合ARPU為42.6元。

另外與中移動（00941）、聯通類似，中電信上月移動用戶流失560萬戶。中電信解釋，主要因疫情爆發後，門店關閉導致實體渠道受阻，新增用戶下滑，但3月以來銷售已經回暖，用戶增長趨穩。

（第二版更新股價；第三版更新管理層評論、全日股價及2月營運表現）

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