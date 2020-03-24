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【業績】中國電信去年純利跌3%　5G用戶逾1073萬

金融經濟 12:47 2020/03/24

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中國電信5G客戶已破千萬。

中國電信 （00728） 公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為205.2億元（人民幣.下同），按年下降3.3%。若剔除中國鐵塔 （00788） 2018年上市的一筆過收益，股東應佔溢利實際增長2%，每股盈利0.25元；擬派末期息12.5港仙，以現價2.29元計，其周息率約5.5%。截至2月底，中國電信5G套餐用戶規模達1073萬戶。

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中國電信收入微跌

期內公司收入為3757億元，按年跌0.37%。服務收入為3576億元，按年增長2%；其中，移動服務收入達到1755億元，增長4.7%。

在5G發展方面，截至2019年底，公司投資人民幣93億元，建成5G基站4萬個，並共享中國聯通5G基站超過2萬個，總規模逾6萬個，已覆蓋超過50個商用城市的重點區域；同時加快5G承載網、核心網的資源和技術儲備，網絡競爭力顯著增強。

集團表示，其移動用戶數約為3.36億戶，4G用戶佔移動用戶比達到83.8%，有線寬帶用戶數達到1.53億戶，寬帶用戶綜合ARPU為42.6元。

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香港股票 中國 5G 中國電信（00728） 中國鐵塔（00788）

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