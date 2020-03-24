安踏去年多賺三成　料疫情影響最快下半年恢復（第三版）

▲ 安踏管埋層表示，受疫情影響，預期業績最快要到下半年才恢復正常水平

安踏 （02020） 去年賺53.4億元人民幣，按年增長30.3%；每股派末期息36港分，增28.6%；全年計共派息67港仙，跌14.1%。即使愈來愈多消息指東京奧運將延期，安踏昨日急跌後，今日開市反彈逾半成，其後股價一路上揚，安踏收市報53.6元，升約8.3%，現價周息率僅1.25厘。

安踏管埋層表示，疫情無可避免地對上半年的財務表現造成一定影響，預期最快要到下半年才恢復正常水平。在疫情爆發初期，集團已緊密地與分銷商溝通，密切留意銷售表現，亦會按實際情況檢視未來季度的訂貨會訂單，重申疫情對集團的影響可控。

期內，安踏收入為339億（人民幣，下同），增40.8%，而毛利率則上升2.4個百分點至55%。另外，平均存貨周轉日數增加6日至87日。

按品牌計算，安踏及FILA去年貢獻的收益分別升21.8%及73.9%，即分別達174億元以及148億元，而FILA經營溢利更大升87.1%至40億元，追貼安踏的47億元人民幣。

富瑞給予安踏目標價86元，維持「買入」評級。

該行報告指，安踏去年下半年銷售額勝於市場預期，主要由Fila帶動，Fila下半年收入比該行預測高出15%。全年業績則與預期一致，不過JVCo的虧損達10億元人民幣，高於該行早前預測的8億元人民幣。

（第二版：更新下午開市股價表現；第三版：更新收市價及補充富瑞報告）

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