【加拿大疫情】近半病例為社區傳播 傳染病學家：所有人需保持兩米

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，加拿大疫情持續惡化，加拿大公共衛生局稱，現在加拿大有近一半的新冠肺炎病例是通過社區傳播獲得。有傳染病學家指出，加拿大所有人需保持兩米距離14天。

加拿大公共衛生局周一（23日）稱，加拿大新冠肺炎病例中有44%是通過社區傳播，這意味著與國際旅行沒有聯繫，民眾可以通過拜訪朋友或購買食品時感染。

加拿大當局面臨關鍵的幾個星期，醫院將湧入更多重病患者，使資源緊張。加拿大病例激增的原因之一是新型冠狀病毒肺炎在加拿大各地社區傳播，不再局限於從海外返回的旅客。

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多倫多漢伯河醫院感染控制專家加丹（Michael Gardam）稱：「民眾可以隨時隨地從其他人那裡感染。這就是為什麼社會距離如此重要的原因，因為任何人都可以是感染者。說實話，如果我們所有人彼此相距兩米14天，新冠肺炎事件就會停止。」

魁北克公共衛生總監阿魯達（Horacio Arruda）稱，魁北克病例中約有40%至60%來自社區傳播。他補充：「現時流行病情況與我們所想一樣。」

多倫多全科醫院（Toronto General Hospital）傳染病醫師博格奇（Isaac Bogoch）表示，省政府需要通知公眾，新冠肺炎正在安大略省各地社區傳播，以便讓更多人認真對待社會距離。

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責任編輯：曾子龍