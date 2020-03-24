蘋果官網解除「限買令」　或為打擊「黃牛黨」

▲ 新冠肺炎肆虐，疫情影響電子製造廠的供應鏈及產能。為避免產量供不應求，上週蘋果於官網，針對台灣、中國與美國地區用戶，實行iPhone「限買令」。不過事隔不到一個星期，近日就有消息指，蘋果已正式解除「限買令」。

新冠肺炎肆虐，疫情影響電子製造廠的供應鏈及產能。為避免產量供不應求，上週蘋果於官網，針對台灣、中國與美國地區用戶，實行iPhone「限買令」。不過事隔不到一個星期，近日就有消息指，蘋果已正式解除「限買令」。

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蘋果於上週，在大中華地區實施限買政策，規定每人只能在網上購買兩部手機，當中包括iPhone 11 、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max型號的新機，而iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone XR亦同樣被限購。不過，據外媒報道， 近日蘋果官網已悄悄更新，取消限買政策。現時客戶選購iPhone系列手機、iPad與AirPods無綫耳機等產品，最多可以購買10部。

▲ 蘋果於上週，在大中華地區實施限買政策，規定每人只能在網上購買兩部手機。

▲ 「限買令」實施不到一個星期，近日蘋果官網已悄悄更新，取消限買政策。

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較早前，蘋果已宣佈關閉在大中華地區以外的實體店，將零售業務轉移至網上。對於蘋果急切取消「限買令」的舉動，有外媒消息就分析，主要原因可能是蘋果憂慮，「限買令」會導致黃牛大量購買存貨，並以高價出售，為穩定產品價格所以解除限令。

責任編輯：李寶如