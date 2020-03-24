  • 25°C
香港時間 : 2020324日 (二) 13:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蘋果官網解除「限買令」　或為打擊「黃牛黨」

科技 12:15 2020/03/24

分享：

新冠肺炎肆虐，疫情影響電子製造廠的供應鏈及產能。為避免產量供不應求，上週蘋果於官網，針對台灣、中國與美國地區用戶，實行iPhone「限買令」。不過事隔不到一個星期，近日就有消息指，蘋果已正式解除「限買令」。

新冠肺炎肆虐，疫情影響電子製造廠的供應鏈及產能。為避免產量供不應求，上週蘋果於官網，針對台灣、中國與美國地區用戶，實行iPhone「限買令」。不過事隔不到一個星期，近日就有消息指，蘋果已正式解除「限買令」。

<<【新冠肺炎】iPhone 9延遲推出　或需至6月WWDC才發布

<<【新冠肺炎】疫情影響iPhone產能　今年新機或延期推出

蘋果於上週，在大中華地區實施限買政策，規定每人只能在網上購買兩部手機，當中包括iPhone 11 、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max型號的新機，而iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone XR亦同樣被限購。不過，據外媒報道， 近日蘋果官網已悄悄更新，取消限買政策。現時客戶選購iPhone系列手機、iPad與AirPods無綫耳機等產品，最多可以購買10部。

蘋果於上週，在大中華地區實施限買政策，規定每人只能在網上購買兩部手機。

「限買令」實施不到一個星期，近日蘋果官網已悄悄更新，取消限買政策。

<<【新冠肺炎】iPhone內地銷量急跌六成　小米質疑數字不符

較早前，蘋果已宣佈關閉在大中華地區以外的實體店，將零售業務轉移至網上。對於蘋果急切取消「限買令」的舉動，有外媒消息就分析，主要原因可能是蘋果憂慮，「限買令」會導致黃牛大量購買存貨，並以高價出售，為穩定產品價格所以解除限令。

責任編輯：李寶如

相關文章

【新冠肺炎】iPhone 9延遲推出　或需至6月WWDC才發布
2020/03/15
【新冠肺炎】iPhone 9延遲推出　或需至6月WWDC才發布
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
2020/03/11
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】疫情影響iPhone產能　今年新機或延期推出
2020/03/10
【新冠肺炎】疫情影響iPhone產能　今年新機或延期推出
【新冠肺炎】iPhone內地銷量急跌六成　小米質疑數字不符
2020/03/10
【新冠肺炎】iPhone內地銷量急跌六成　小米質疑數字不符
流動裝置 疫情 零售 新冠肺炎 iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 AirPods MAX iPad

下一篇文章

【新冠肺炎】加強執行防疫措施 法國採無人機呼籲民眾勿出外
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【倫敦封城】提供綫上學習資源　劍橋免費開放教科書閱讀
【倫敦封城】提供綫上學習資源　劍橋免費開放教科書閱讀
【新冠肺炎】微軟夥CDC推聊天機械人　助用戶自我檢測病症
【新冠肺炎】微軟夥CDC推聊天機械人　助用戶自我檢測病症
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！
【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！
小米10系列國際版3月底登場
小米10系列國際版3月底登場
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學