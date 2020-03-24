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【東京奧運】奧運若延期　日本經濟損失多少？

金融經濟 12:15 2020/03/24

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外媒報道，東京奧運可能延遲至2021年舉行。

東京奧運延期舉行的機會愈來愈高。美國媒體引述國際奧委會委員龐德（Dick Pound）報道，2020年東京奧運會將被推遲，可能推遲到2021年，將於未來4星期研究出具體方案。分析估計，奧運延遲將會對日本經濟造成60億美元（約468億港元）損失。

《日經》引述經濟師分析指，奧運延遲，日本國內總的經濟損失可能會達到6000億至7000億日元（54.2億至63.2億美元）。高盛本月估計，如果奧運不按計劃舉行，今年日本將減少5500億日圓的入境和國內消費。外界原先指望通過2020年奧運會和殘奧會幫助日本經濟從低俗反彈。去年10月日本再調高消費稅，引發經濟急下滑。

日本政府及日本企業為今次東京奧運大灑金錢。去年底的一項審計發現，日本政府已在與奧運會有關的基礎設施項目上花費了超過1萬億日圓。另外，不少企業亦投放大量資金用作贊助，如全球最大車軚製造Bridgestone的贊助金額料高達30億美元。除了Bridgestone，豐田汽車和Panasonic亦是國際奧委會的全球合作夥伴。 

另外，佳能（ Canon）、朝日啤酒（Asahi）、瑞穗金融和NEC亦官方合作夥伴，與東京奧組委有合同。有贊助商指出不知道延誤意味甚麼，但明言不會考慮增加貢獻。

相關文章：

【東京奧運】美媒引述消息︰奧委會決定推遲2020年東京奧運會

【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年

經濟 日圓 日本 奧委會 奧運會

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