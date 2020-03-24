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【新冠肺炎】共享辦公室借鏡SARS經驗　推防疫應變措施

商業 11:38 2020/03/24

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共享辦公室TEC表示，有客戶當時突然宣布Home Office，但仍有很多文件沒有拿回家，因此TEC便借用科技，以視像通話方式協助客戶尋找他們所需的文件。

新冠肺炎疫情自爆發以來，政府一直呼籲市民減少外出，鼓勵公司讓員工在家工作（Home Office）。對於共享辦公室營運商來說，客戶選擇在家遠端工作，不造訪辦公空間，或有機會令業務面臨存亡關頭。

德事商務中心（The Executive Centre，下稱TEC）港澳台董事總經理劉春月（Lucy）坦承，社會運動及是次疫情相繼出現，的確對本港的生意有影響。但公司自1994年成立以來，曾經歷多次包括非典型肺炎（SARS）及金融海嘯等困難，在危機處理上，有一定指引及經驗。而且香港依然在國際有穩重地位，加上因政治及經濟存在不確定性，很多企業都避免進行長綫投資，反而有機會令共享辦公室變得更受歡迎，相信這次同樣能夠度過難關。

TEC港澳台董事總經理劉春月提到，新冠肺炎的應變措施與SARS不一樣，多了Home Office的工作模式。（黃建輝攝）

她提到新冠肺炎的應變措施與SARS不一樣，多了Home Office的工作模式。她舉例指，有客戶當時突然宣布Home Office，但仍有很多文件沒有拿回家。TEC職員使用視像通話，以直播方式協助客戶尋找他們所需的文件，然後再由專人送到客戶住所。Lucy笑指，幸好現時有科技協助，才能夠令客戶更加安心。

TEC近年加入多項科技技術，例如客戶開啟門鎖時，可使用手機程式。（黃建輝攝）

為方便客戶之間溝通，TEC更自行開發手機應用程式，並設置網上討論區。（資料圖片）

Lucy透露，目前仍有不少客戶選擇留在公司工作，所以會繼續營運，在防疫措施上亦會做好準備。早於1月尾，已開始要求客戶及員工進入中心前進行探熱；另亦會透過電郵，查問客戶14天內的外遊史。若客戶曾到高危地區，會要求他留在家中，避免外出，保障所有客戶及員工安全。

>>>共享工作空間熱捧　IWG拓特許經營計劃

>>>共享市場需求增　服務式辦公室轉型覓商機

記者：曾曉汶

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