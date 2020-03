【美國疫情】「生命脆弱，經濟也脆弱」 特朗普稱不能長期封城

▲ 美國新冠肺炎疫情持續,癱瘓經濟,特朗普強調,經濟與生命同樣脆弱。(資料圖片)

新型冠狀病毒肆虐美國,愈來愈多州分實施強制居家令,美股一片愁雲慘霧,聯儲局無限量化寬鬆也未能為市場定驚。美國總統特朗普(Donald Trump)對經濟停頓的憂慮,似乎更甚於疫情本身,稱經濟與生命同樣脆弱(Life is fragile and economies are fragile),又稱持續停頓比疫情更致命。

防疫措施癱瘓美國經濟,每持續多一日,經濟便差一分,但又不能解除封鎖,正競逐連任的特朗普急得如熱鍋上的螞蟻,在白宮記者會上表示,不能令防疫比疫情本身造成更大問題(can’t have the cure be worse than the problem)。

特朗普表示,生命很脆弱,經濟同樣脆弱(Life is fragile and economies are fragile),兩者要取得平衡,他聲稱若封鎖狀態持續多個月,造成的死亡人數隨時更多(probably more death from that),直言應重開國家,因封鎖造成的問題更嚴重。

特朗普封城造成更多死亡的講法,無疑欠缺科學根據,大批醫療專家都認為,若美國人不繼續減少社交接觸,留家工作及隔離,醫療系統必然爆煲,意大利情況會在美國出現。

不過,經濟停擺對經濟造成的傷害,超越疫症損失這種金錢行先的論調,非特朗普一人之言,美國政界高層不少人抱持相同想法,美國疫情顯然未見頂之際,已急不及待出來發功。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受霍士新聞訪問時為特朗普護航,稱不能讓經濟停擺,否則社會大眾承受的經濟成本過高,故總統言論沒有錯,必須作出艱難的取捨。

記者:林建忠