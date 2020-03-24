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【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城

環球社會熱點 11:25 2020/03/24

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美國新冠肺炎疫情持續，癱瘓經濟，特朗普強調，經濟與生命同樣脆弱。（資料圖片）

新型冠狀病毒肆虐美國，愈來愈多州分實施強制居家令，美股一片愁雲慘霧，聯儲局無限量化寬鬆也未能為市場定驚。美國總統特朗普（Donald Trump）對經濟停頓的憂慮，似乎更甚於疫情本身，稱經濟與生命同樣脆弱（Life is fragile and economies are fragile），又稱持續停頓比疫情更致命。

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防疫措施癱瘓美國經濟，每持續多一日，經濟便差一分，但又不能解除封鎖，正競逐連任的特朗普急得如熱鍋上的螞蟻，在白宮記者會上表示，不能令防疫比疫情本身造成更大問題（can’t have the cure be worse than the problem）。

特朗普表示，生命很脆弱，經濟同樣脆弱（Life is fragile and economies are fragile），兩者要取得平衡。

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特朗普聲稱，若封鎖狀態持續多個月，造成的死亡人數隨時更多（probably more death from that），直言應重開國家，因封鎖造成的問題更嚴重。

特朗普封城造成更多死亡的講法，無疑欠缺科學根據，大批醫療專家都認為，若美國人不繼續減少社交接觸，留家工作及隔離，醫療系統必然爆煲，意大利情況會在美國出現。

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不過，經濟停擺對經濟造成的傷害，超越疫症損失這種金錢行先的論調，非特朗普一人之言，美國政界高層不少人抱持相同想法，美國疫情顯然未見頂之際，已急不及待出來發功。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受霍士新聞訪問時為特朗普護航，稱不能讓經濟停擺，否則社會大眾承受的經濟成本過高，故總統言論沒有錯，必須作出艱難的取捨。

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記者：林建忠

美國新冠肺炎疫情持續，癱瘓經濟，特朗普強調，經濟與生命同樣脆弱。（資料圖片）

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