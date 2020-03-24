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共享市場需求增　服務式辦公室轉型覓商機

商業 11:22 2020/03/24

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TEC港澳台董事總經理劉春月表示，目前共享辦公室市場正處於超級增長期，所以對TEC來說，轉型是一個機遇，但同時亦是一項挑戰。

現時各行各業受新冠肺炎衝擊，同時出現大洗牌機會，新的營運方式或能更易上位。共享辦公室（Co-working space）被譽為未來主要的工作模式，現時本港的共享辦公室遍地開花，本地及國際品牌，如雨後春筍般在本地市場湧現。有開業多年的服務式辦公室看準商機，轉型作共享工作間，以為客戶提供雙倍服務為賣點，在市場上分一杯羹。

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德事商務中心（The Executive Centre，下稱TEC）早於1994年設立服務式辦公室，2017年轉型作共享辦公室，並以「尊貴級辦公室」作定位，服務主要來自金融服務、科技等的企業。
港澳台董事總經理劉春月（Lucy）接受本報訪問時直言，目前行業正處於超級增長期，對TEC來說是一個機遇，但同時亦是一項挑戰。

2017年TEC便捉緊機會，決定改變舊有的營運模式。據受訪者提供的資料顯示，TEC自2017年轉型以來，每年營業額超過2.75億美元（約21億港元），年均增長25%。她笑言，共享空間為公司帶來更多商機，而且目前市場需求依然強勁，相信短時間內都不會出現市場飽和狀態，有信心未來會持續增長。

近年多間共享工作間崛起，TEC要轉型兼與其他營運商競爭，亦非易事。公司決定選用自己最有經驗的做法，Lucy強調，TEC與其他共享辦公室相比，擁有多年為企業服務的經驗，將服務式營運模式帶到共享辦公室，相信有助達到『雙倍服務』的效果，更能拉近與客戶的關係，提供最合適及貼身的服務計劃吸引並挽留客戶。

看準商機出手　受惠疫情增據點

她舉例指，在客戶正式遷入中心前，會先了解對方公司的需要，包括客戶需要長期或短期租約、人數增長的計劃是如何等，「曾有客戶跟我們說，不想讓別人知道自己公司處於共享辦公室，所以我們特別為他們設置獨立入口，他們亦可自行在門口擺放公司招牌，而且在該入口不會提及TEC的名字，但該公司員工同樣能夠享用所有設施。」

此外，Lucy亦表示，公司的擴張速度較其他營辦商保守，會看準需求及商機才出手。她稱，近日新型冠狀病毒肺炎疫情雖然令經濟動盪不安，公司的生意同樣受到影響，但卻有助公司尋找新選址，進行擴充計劃。

TEC今年1月初進駐太古廣場，全層1783平方米，可容納超過350個工作站。（黃建輝攝）

她透露，公司一直希望在中環區一幢甲級寫字樓設置據點，但由於該地段租金高昂，令他們卻步。但在疫情影響下，該寫字樓的地產商願意與他們商討，以較低價錢放租，近日成功進駐該廈。

>>>【新冠肺炎】共享辦公室借鏡SARS經驗　推防疫應變措施

記者：曾曉汶

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