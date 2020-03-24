【挑戰Zoom】騰訊雲推視頻會議工具VooV Meeting　300人會議功能免費開放

▲ 騰訊雲推視頻會議工具VooV Meeting 300人會議功能免費開放

新冠疫情下，多國大舉限制民眾外出，在家工作令視像會議工具ZOOM 崛起。騰訊 （00700） 宣布，旗下騰訊雲推出雲會議工具VooV Meeting（騰訊會議國際版），為超過100個國家及地區包括香港及澳門在內的企業提供覆蓋全球網絡、高清流暢及安全可靠的多人雲會議解決方案。另外，鑑於近日疫情發展，騰訊雲特意免費開放VooV Meeting 300人線上會議予全球用戶使用，直到疫情結束。

騰訊在上周公布業績時已指，疫情加快企業應用雲端服務，認為長遠可加強商用雲服務的普及，帶來長綫機會。騰訊今日股價最新升4.3%，報363元。

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毋須下載APP 微信小程序可接入

VooV Meeting具備多人不限時會議，可同時支援高達300人群組會議，該功能原為收費功能，疫情期間免費開放。另外VooV Meeting結合了WeChat完善的生態系統，讓參加者透過WeChat分享連結，一鍵入會，亦可選擇以WeChat內的小程序輕鬆加入會議，毋須下載應用程式，用戶亦可選擇以電話撥入會議。

此外，視像會議附有美顏功能，而桌面版應用程式更可選用虛擬背景；並提供高清音畫質，參加者說話時的環境噪音、鍵盤聲亦會被消除，同時設有即時文字聊天功能以輔助討論。



騰訊雲在業務資料、管理機制、網路設備等方面獲多重防護，安全保護流程亦已通過多個第三方獨立安全評估的驗證，包括ISO27001、ISO 27017、ISO 27018、CSA STAR 等國際認證。騰訊雲絕不會在未經授權下存取客戶數據及會議內容。



用戶現時可下載iOS、Android或桌面版的VooV Meeting應用程式，下載後可用WeChat帳戶登入，並綁定手提電話號碼以收取短訊碼確認身份。

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