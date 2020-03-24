【中美貿易戰】蘋果AppleWatch逃出關稅　美國准豁免繳7.5%關稅

▲ 美國貿易代表署批准蘋果手錶Apple Watch免徵收關稅。

中美貿易戰在疫情困擾經濟前景下稍為緩和，繼去年iPhone逃過徵收關稅，蘋果（美：APPL）旗下手錶Apple Watch於上周獲美國批豁免入口關稅。據外電報道指，美國貿易代表已經批准豁免蘋果產品Apple Watch的進口關稅。據報指，美國貿易代表署（USTR）官網於上周五公布申請結果，意味著蘋果從中國進口的Apple Watch無需繳交7.5%的關稅。

▲ 美國貿易代表署於上周五發表的公開信指，批准蘋果手錶Apple Watch的申請。

此前，Apple Watch被美國貿易代表署列入「4A清單」（List 4A）當中，並於去年9月份開始，需要繳納關稅。今年2月，美國總統特朗普（Donald Trump）將清單所列產品的關稅稅率從15%下調到至7.5%。

蘋果於去年秋季遞交申請書表示，Apple Watch是一款消費電子設備，並非具備重要的戰略意義，與中國的工業項目無關。蘋果又指出，公司沒法以其他產品代替並滿足美國消費者對Apple Watch的需求。

除了Apple Watch外，蘋果亦申請豁免HomePod音箱、AirPods耳機和iMac電腦等其他產品的關稅，並請求豁免iPhone零部件關稅。去年12月，蘋果公司的iPhone智能手機已經獲得關稅豁免。

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