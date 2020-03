▲ 【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周 英國新冠肺炎疫情嚴峻

英國封城「重藥」抗疫。新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)全球大流行,英國疫情至今確診人數接近7000,約340人死亡。英國政府一刀切關閉酒吧餐廳後,推出更嚴厲抗疫措施。英國宣佈全國「封城」進入封鎖狀態,限制民眾不必要流動。英國封城暫定維時3周,封城期間商店必須關門,民眾禁止舉行婚禮等大型社交活動,但葬禮除外。

英國封城由周一(23日)頒佈開始即時生效,措施史無前例:

酒店、售賣非必需品商店、遊樂場、圖書館、教堂關門

民眾不得外出、購買必需品、求醫等特殊情況除外,外出運動也只能每天從事一種

禁止舉行婚禮、浸禮等人多聚集社交活動,葬禮除外

政府3周後會評估情況,研究是否放鬆管制

這是現代英國於和平時期最大規模社會管制措施。英國首相約翰遜(Boris Johnson)表示,現時是國家緊急時機,如沒有大規模全國抗疫措施,世上所有醫療機構都終會沒法應對。

約翰遜向民眾明言:

「由今夜開始,我必須給予英國人民一條非常簡單的指示,你們必須留在家中。」

(From this evening, I must give the British people a very simple instruction -- you must stay at home. )

英國疫情確診人數急速增加,英國政府日前已決定一刀切,下令關閉全國酒吧等餐飲娛樂場所,並向業界支付80%薪金,上限每個月2,500英鎊(約2.25萬港元),以彌補停運損失。

