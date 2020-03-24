【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周

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【美國疫情】佛羅里達州對紐約封關 入境需強制檢疫14日
英國封城「重藥」抗疫。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，英國疫情至今確診人數接近7000，約340人死亡。英國政府一刀切關閉酒吧餐廳後，推出更嚴厲抗疫措施。英國宣佈全國「封城」進入封鎖狀態，限制民眾不必要流動。英國封城暫定維時3周，封城期間商店必須關門，民眾禁止舉行婚禮等大型社交活動，但葬禮除外。
英國封城由周一（23日）頒佈開始即時生效，措施史無前例：
這是現代英國於和平時期最大規模社會管制措施。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，現時是國家緊急時機，如沒有大規模全國抗疫措施，世上所有醫療機構都終會沒法應對。
約翰遜向民眾明言：
「由今夜開始，我必須給予英國人民一條非常簡單的指示，你們必須留在家中。」
（From this evening, I must give the British people a very simple instruction -- you must stay at home. ）
英國疫情確診人數急速增加，英國政府日前已決定一刀切，下令關閉全國酒吧等餐飲娛樂場所，並向業界支付80%薪金，上限每個月2,500英鎊（約2.25萬港元），以彌補停運損失。