▲ 【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周 英國新冠肺炎疫情嚴峻

英國封城「重藥」抗疫。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，英國疫情至今確診人數接近7000，約340人死亡。英國政府一刀切關閉酒吧餐廳後，推出更嚴厲抗疫措施。英國宣佈全國「封城」進入封鎖狀態，限制民眾不必要流動。英國封城暫定維時3周，封城期間商店必須關門，民眾禁止舉行婚禮等大型社交活動，但葬禮除外。

英國澳洲一刀切 關酒吧餐廳 斥民眾不自律

意大利疫情早於中國？專家言論實被扭曲

英國封城由周一（23日）頒佈開始即時生效，措施史無前例：

酒店、售賣非必需品商店、遊樂場、圖書館、教堂關門

民眾不得外出、購買必需品、求醫等特殊情況除外，外出運動也只能每天從事一種

禁止舉行婚禮、浸禮等人多聚集社交活動，葬禮除外

政府3周後會評估情況，研究是否放鬆管制

這是現代英國於和平時期最大規模社會管制措施。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，現時是國家緊急時機，如沒有大規模全國抗疫措施，世上所有醫療機構都終會沒法應對。

日本東京：未來3周若確診大增 或會封城

美國佛州對紐約封關 入境需強制檢疫14日

約翰遜向民眾明言：

「由今夜開始，我必須給予英國人民一條非常簡單的指示，你們必須留在家中。」

（From this evening, I must give the British people a very simple instruction -- you must stay at home. ）

英國疫情確診人數急速增加，英國政府日前已決定一刀切，下令關閉全國酒吧等餐飲娛樂場所，並向業界支付80%薪金，上限每個月2,500英鎊（約2.25萬港元），以彌補停運損失。

【Fake News】普京「放獅子老虎上街 阻民眾出家」

美國紐約病例破2萬 麻省密歇根頒禁足令