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【業績】一文看清企業業績　昆侖能源多賺19.8%至55.6億元

金融經濟 22:45 2020/03/24

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港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月24日（周一）公布的企業業績：

昆侖能源

昆侖能源（000135）去年多賺19.8%至55.6億元（人民幣，下同），核心盈利增6.2%至62.5億元，收入按年增7.4%至1133.1億元。派末期息每股26.3分，按年增14.4%。

公告及通告 - 末期業績

同仁堂國藥

同仁堂國藥（03613）去年收入14.3億元，按年跌5.4%，純利5.6億元，按年跌4.2%。每股盈利0.66元，派末期息每股0.23元，按年持平，全年共派息0.95元。

公告及通告 - 末期業績

齊魯高速

齊魯高速（01576）去年收入按年增28.4%至11.8億元（人民幣，下同），純利增26.4%至5.2億元。每股盈利0.26元，派末期息每股0.163元。

公告及通告 - 末期業績

奧園健康

奧園健康（03662）去年收入按年升45.6%至9億元（人民幣，下同），純利增1.1倍至1.6億元，每股盈利23.78分，派末期息0.09元，按年增63.6%。

公告及通告 - 末期業績

邵氏兄弟控股

邵氏兄弟控股（00953）去年收益按年增38.6%至3億元（人民幣，下同），純利增42.4%至1789.1萬元，每股盈利1.26分，不派息。

公告及通告 - 末期業績

貿易通

貿易通（00536）去年純利跌8.4%至8220萬元，收入升24%至3.4億元。每股盈利10.3仙，派末期息6.5仙，全年派息9.8仙。

公告及通告 - 末期業績

海航科技投資

海航科技投資（02086）去年虧損830萬元，收入增加20%至1.7億元，不派末期息。

公告及通告 - 末期業績

力量能源

力量能源（01277）全年純利升3.3%至8.3億元（人民幣，下同），收入升12%至27.4億元，每股盈利升3.2%至9.88分，派末期息3港仙，全年派息4.5港仙。

公告及通告 - 末期業績

雋思

雋思（1412）去年純利增長約65.3%至8430萬元，收益增2.6%至11.9億元。每股基本盈利約21.12仙，派末期股息每股9.0仙。

期內，OEM產品及網站銷售產品的收益分別佔總收益 91.3%及8.7%

公告及通告 - 末期業績

雷蛇

雷蛇（01337）公布去年全年業績，虧損收窄至8418萬美元（約6.56億港元）。每股虧損0.01美元，不派末期息。

期內，收入按年增15.2%至8.2億美元（約64億港元）。

公告及通告 - 末期業績

陳唱國際

陳唱國際（00693）公布去年全年業績，純利按年跌64.5%至2.12億元。每股盈利11港仙。末期息派9港仙，連中期息派2港仙，全年派11港仙。

期內，收入按年下跌7.6%至145億元。

公告及通告 - 末期業績

首長寶佳

首長寶佳(00103)公布去年全年業績，公司扭虧為盈。公司純利錄得1.08億元，2018年同期錄868萬元。每股盈利錄5.63仙。末期息派1仙。

期內，公司收入按年增0.9%至21.41億元。

公告及通告 - 末期業績

鴻興印刷集團

鴻興印刷（00450）公布去年全年業績，公司由虧轉盈。去年全年純利錄7575萬元，2018年同期虧損錄7451萬元。每股盈利8.4仙，派末期息3港仙，連中期息3仙、特別息4仙，全年派10港仙，與去年持平。

期內，收入按年跌5.8%至30.8億元。

公告及通告 - 末期業績

海通國際

海通國際（00665）公布去年全年業績，純利按年增52％至15.5億元。每股盈利為26.85仙，派末期息4.3港仙，連中期息9港仙，全年派13.3港仙。

期內，收入按年增30％至82.4億元。

公告及通告 - 末期業績

通力電子

通力電子（01249）公布去年全年業績，純利按年增20.4%至2.68億元。每股盈利為1.03元，末期息派35港仙。

期內，收入按年增11.6%至81.5億元。

公告及通告 - 末期業績

偉仕佳杰

偉仕佳杰（00856）公布去年全年業績，純利按年增9.3%至8.09億元。每股盈利為57.03港仙。末期息派16.7港仙。

期內，公司收入按年增5.9％至662億元。

公告及通告 - 末期業績

中國食品

中國食品（00506）公布去年全年業績，純利按年增30.2％至4.18億元人民幣。派末期息4.8港仙。每股盈利14.94分。

期內，收入按年增10％至171.7億元。

公告及通告 - 末期業績

歌禮製藥－Ｂ

歌禮製藥 （01672） 去年虧損擴大，蝕9597萬元人民幣（下同），2018年虧損則為725.8萬元；去年每股虧損9.1分，淨虧損率55.3%，不派中期息。該股半日升近半成，午收2.87元，午後升幅收窄，現升2.6%，最新報2.81元。

期內，營業額1.73億元人民幣，按年升4.3%。

相關文章：歌禮製藥去年虧損擴大蝕9597萬人幣　

中國天保

中國天保（01427）公布去年全年業績，純利按年增1.94倍至3.24億元（人民幣，下同）。每股盈利2.2元，不派末期息。

期內，收入按年增66％至26.6億元。

公告及通告 - 末期業績

遠東宏信

遠東宏信（03360）公布去年全年業績，股東應佔溢利按年增長10.4%至43.38億元(人民幣‧下同)。每股盈利1.14元，末期息派0.33港元。

期內，收入按年增5.8%至268.6億元。

公告及通告 - 末期業績

嘉華國際

嘉華國際（00173）公布去年全年業績，撇除投資物業之除稅後公平值變動後，核心盈利升5%至近31.6億元。每股盈利100.79仙，派末期息每股14港仙，全年派20港仙，與去年持平。

期內，收入按年跌1％至106.5億元。

相關文章：嘉華核心盈利增5%　股息率6.47厘

龍湖集團

龍湖 （00960） 去年純利為183.4億元（人民幣，下同），按年增12.9%；減除少數股東權益、評估增值後核心溢利則增長21%至155.5億元。集團宣派末期息每股0.84元，增21.7%；計入中期股息每股0.36元，全年合計派發股息每股1.2元，升21.2%。

期內，收入按年增30.4%至1510.3億元。

相關文章：龍湖去年核心純利增21% 末期息增22%

合生創展集團

合生創展集團（00754）公布去年全年業績，純利按年增64.2%至94.8億元。每股盈利為4.26元，派末期息30港仙，連同中期息10港仙，全年派40港仙。

期內，收入按年增40％至186億元。

公告及通告 - 末期業績

融信中國

融信中國（03301）公布去年全年業績，純利按年增46.7％至31.54億元（人民幣，下同）。每股盈利1.87元，按年增35％，派末期息60港仙。

期內，收入按年增49.8%至514.6億元。

公告及通告 - 末期業績

中國電信

中國電信 （00728） 公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為205.2億元（人民幣.下同），按年下降3.3%。若剔除中國鐵塔 （00788） 2018年上市的一筆過收益，股東應佔溢利實際增長2%，每股盈利0.25元；擬派末期息12.5港仙，以現價2.29元計，其周息率約5.5%。截至2月底，中國電信5G套餐用戶規模達1073萬戶。

期內，收入為3757億元，按年跌0.37%。

相關文章：中國電信去年純利跌3%　5G用戶逾1073萬

金茂酒店－ＳＳ

金茂酒店－ＳＳ（06139）公布，純利按年跌1.6%至2.4億元。EBITDA按年跌1％至9.92億元，每股盈利0.12分，派末期息15.43港仙，連同中期分派16.6港仙，全年派32.03港仙。

期內，收入按年跌3.5%至25.64億元人民幣。

公告及通告 - 末期業績

中糧肉食

中糧肉食(01610)公布去年全年業績由虧轉盈。公司去年賺15.74億元人民幣，2018年同期蝕6.28億元；每股盈利40.33分，不派末期息。

期內，收入按年增54.5%至110.8億元人民幣。

公告及通告 - 末期業績

安踏

安踏（02020）公布去年業績，純利按年增30.3％至53.4億元人民幣。每股盈利按年增30％至198.7分，派末期息36港仙，全年派67港仙，按年跌14.1%。

期內，收入按年增40.8%至339.3億元人民幣。

公告及通告 - 末期業績

惠生工程

惠生工程（02236）公布去年全年業績，純利按年跌10.1%至5060萬元人民幣，每股盈利1.24分，派末期息0.4港仙。

期內，收入按年增至43.6億元。

公告及通告 - 末期業績

中國建築興業

中國建築興業（00830）公布去年全年業績，純利按年增77.5%至1.48億元。每股盈利8.14港仙，按年跌4％，不派末期息，全年共派1.2港仙。

期內，收入按年增8.9%至46.2億元。

公告及通告 - 末期業績

第一太平

第一太平（00142）公布去年全年業績由盈轉虧。公司虧損錄得2.53億美元（約19.8億港元）。每股虧損45.6港仙，派末期息7港仙，2018年同期派5.5港仙。

期內，收入按年增4％至80.5億美元（約628億港元）。

公告及通告 - 末期業績

環球醫療

環球醫療（02666）公布，去年全年純利按年增10％至14.9億元。派末期息29港仙，每股盈利0.87人民幣元。

期內，收入按年增58.6%至42.9億元。

公告及通告 - 末期業績

威華達

威華達 （00622） 公布去年全年業績，虧損進一步擴大至3.6億元。每股虧損6.19港仙，去年每股盈利0.50港仙。不派末期息。

期內，收入按年增加至2.82億元，去年同期則為負數金額約9450萬元。

公告及通告 - 末期業績

香港股票 5G 貿易 同仁堂國藥（03613） 邵氏兄弟控股（00953） 海航科技投資（02086） 雷蛇（01337） 力量能源（01277） 陳唱國際（00693） 貿易通（00536）

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