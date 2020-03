美國總統特朗普周一(23日)表示他主張企業盡早恢復經營,當被問及「盡早」所指的時間有多長,他回應指「不考慮以月計的時間」(I'm not looking at months)。而在全美國約43,000確診、逾500人死亡之際,特朗普又提議,一些確診數字較少的州份,能更快解除防疫措施限制;又表揚自己的班子在管控疫情上做得十分出色,提到流感和車禍令每年死亡率更高,但亦未因此拖垮社會。

在美國部分出現社區傳播的州份,當局已下令關閉與基本生活必需無關的店舖,要求民眾在家中。聯邦政府在周一(16日)亦已發出全國指引,建議國民在未來15天內,減少聚會與外出。特朗普日前在Twitter 寫道,解決問題的方法,不應較問題本身更差劣,會在15日周期結束後,決定下一步做法。