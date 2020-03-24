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美國刺激經濟方案再遭否決

環球政經 10:37 2020/03/24

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美國擬就新冠肺炎推出逾萬億的經濟刺激方案，繼周日（22日）參議院投票失敗後， 周一（23日）在11票之差下再遭否決。

參議院以49票贊成、46票反對，再次擱置共和黨提出的一籃子援助方案。按照規定，方案需獲得60票支持才能通過。民主黨主認為，方案對平民的保護不足，要求增加失業及勞工保障，又批評為陷入困境的企業預留5000億美元資金，是「沒有附加條件」的救助金。共和黨議員則抨擊，民主黨人企圖玩弄政治，把包括有關氣候變化等與當前危機無關的政治項目也放入該方案。

據悉，民主共和兩黨仍在談判條款，周一不會進行更多投票。與此同時，民主黨將推出規模將超過2.5萬億美元的新版刺激方案，重點改善美國勞工健康、薪酬和福利，措施包括向每人派發1500美元、向小型企業提供5000億美元補助和免息貸款，及加強失業保險等。

參議院民主黨領袖舒默在投票之前，曾表示兩黨非常接近達成協議，一度令美股止跌回升。然而，在參議院否決該計劃之後，美股三大指數全線下跌，收市道指跌約3%，納指稍跌0.27%，標指跌2.93%。

美國財長努欽曾表示，政府可與聯儲局聯手，利用這筆資金為美國企業提供超過4萬億美元的支援，譬如為客運和貨運航空公司撥款580億美元、對維護國家安全至關重要的企業撥款170億美元，餘下則用於幫助他企業、州和市政府。惟民主黨人不滿財政部在分配資金上有過大的權力、偏袒大型企業，已連續兩日阻止方案通過。

 

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