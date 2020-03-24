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【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　雷士國際虧轉盈（不斷更新）

金融經濟 08:45 2020/03/24

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▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜︰

雷士國際 （02222） 公布由虧轉盈，預期2019年度錄得的母公司擁有人應佔利潤約為31.5億元至人民幣32.5億元人民幣，相對2018年度錄得的母公司擁有人應佔虧損為3.28億元人民幣。

主要由於集團2019年度因出售雷士照明中國業務大部分股權錄得大量收益；及集團持續經營業務收入及毛利按年有所增長，主要由於2018年收購怡達（香港）光電科技有限公司帶來的貢獻。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

北京燃氣藍天 （06828） 公布，預期2019年度淨溢利將按年錄得減少，主要來自記錄於2018年損益表的收購一間聯營公司所產生的非經常性收益所致。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 北京燃氣藍天（06828） 雷士國際（02222） 盈喜 盈警

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