【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　信利國際料純利增6倍至5億元（不斷更新）

▲ ▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

上置集團（01207）預計公司股東應佔虧損介乎19億元至24億元人民幣，主要因若干物業、投資以及貸款及應收款的減值虧損介乎18億元人民幣至23億元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中播控股(00471)預計由盈轉虧。公司錄得虧損主要因缺少出售合資公司的確認收益及本年度無形資產確認的減值虧損所致。

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創聯教育金融（02371）預計由盈轉虧，公司去年全年虧損錄得1200萬元人民幣，主要因員工成本及使用權資產減值增加導致行政開支增加、租賃負債的利息開支、無附屬公司取消合併入賬的一次性收益。2018年同期，公司溢利錄620萬人民幣。

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Ａ８新媒體（00800）公布，去年全年虧損有收窄約4100萬元至5000萬，主要因聯營公司藍藍藍藍影視傳媒的金融資產公允價值下降、上海木七七網絡技術及香港木七七網絡科技商譽減值、公司製作的網劇表現不如預期。2018年同期，公司虧損9100萬元。

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北京燃氣藍天 （06828） 公布，預期2019年度淨溢利將按年錄得減少，主要來自記錄於2018年損益表的收購一間聯營公司所產生的非經常性收益所致。

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盈喜︰

信利國際（00732）預計公司去年全年純利按年增6倍至5億元以上，主要因分佔聯營公司虧損大幅減少。較2018年同期相比溢利7400萬元。

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網龍（00777）公布，去年全年純利按年增45％。2018年同期，公司純利錄得5.45億元人民幣。

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雷士國際 （02222） 公布由虧轉盈，預期2019年度錄得的母公司擁有人應佔利潤約為31.5億元至人民幣32.5億元人民幣，相對2018年度錄得的母公司擁有人應佔虧損為3.28億元人民幣。

主要由於集團2019年度因出售雷士照明中國業務大部分股權錄得大量收益；及集團持續經營業務收入及毛利按年有所增長，主要由於2018年收購怡達（香港）光電科技有限公司帶來的貢獻。

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