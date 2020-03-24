恒生指數高開801點後升幅擴大　恒地取消10送1紅股逆市挫4%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升500點 道指期貨升182點（不斷更新）

聯儲局突然推出無限量寬（QE），惟市場憂慮新冠肺炎疫情，美股反覆下跌，道指最終跌582點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約176點。美股期貨上升，恒生指數高開801點，重上22000點關口，大市早段升約900點。

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【09：59】創科 （00669） 反彈8.7%，暫為表現最好藍籌；恒地 （00012） 逆市跌4.4%，藍籌中表現最差。

【09：57】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升7.6%；瑞聲 （02018） 升6%。

【09：54】道指期貨升幅擴大，道指期貨升548點，報19045點。

【09：53】小米 （01810） 股價升逾6%，重上10元關口。

【09：52】港股升幅擴大至近900點，報22580點。

【09：50】中建材 （03323） 績後升6.8%。中建材去年股東應佔溢利為109.7億元人民幣，按年升38.4%；每股盈利1.3元人民幣；擬派末期息0.35元人民幣，較去年多94.4%。

中國建材去年多賺38% 派末期息35分較去年多近倍

【09：48】黃金相關股隨金股造好，招金 （01818） 升15%；中國黃金 （02099） 升8.2%；SDPR金ETF （02840） 升5.5%。

【09：46】中國派對文化 （01532） 股價飈六成，高見0.21元。中國派對文化預期截至去年度虧損按年增約6000萬元人民幣，即約7174萬元人民幣。

【09：44】聯通 （00762） 股價績後造好，升7.7%。聯通去年純利增長11%至113億元。聯通派末期息每股0.148元人民幣，按年增加1成。

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【09：40】航空股造好，國泰 （00293） 升3.9%。另外，南航 （01055） 升7.6%；東航 （00670） 升4.1%；國航 （00753） 升1.7%。

【09：40】三桶油造好，中石油 （00857） 升4.4%；中海油 （00883） 升3.7%；中石化 （00386） 升3%。油價於亞洲交易時段造好，紐約期油升4.5%，報24.4美元；布蘭特期油升3.7%，報28.04元。

【09：35】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升1.3%；騰訊 （00700） 升半成，高見366.8元；美團點評 （03690） 升7.7%。

【09：32】港股初段升幅收窄至近700點，報22390點。

【09：29】恒地 （00012） 去年少賺26%，並意外取消10送1紅股，拖累恒地股價今早表現。恒地今早逆市低開3%，破底開報27.5元，成交1716萬元。

恒地股價破底跌3% 意外取消10送1紅股

【09：23】騰訊 （00700） 升3.7%，開報361元；滙豐 （00005） 升1.8%，報45元。中移動 （00941） 升6%；港交所 （00388） 升3.2%；友邦 （01299） 升4.1%。

【09：22】恒生指數裂口高開801點，開報22497點。

【09：16】人民幣中間價報7.0999，下調59點子。

【09：14】即月期指開報22510點，升1014點或4.7%，高水814點。

【09：07】恒指黑期升幅擴大至逾700點，至22360點。

【08：46】日經225指數升幅擴大至5%。

【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報43.64元，跌1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報360.04元，升3.5%。

【08：26】日經225指數升525點或3.1%，報17413點；南韓KOSPI指數升2.7%，報1522點。

【08：23】道指期貨升182點，報18679點。恒指黑期今早升500點，報22155點。

【07：55】彭博引述知情人士表示，軟銀計劃出售約140億美元的阿里巴巴股票。

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【07：00】道指曾瀉近千點，道指收市瀉582點，跌幅逾3%，報18591點 ； 標指及納指分別挫67點及18點，報2237點及6860點。

責任編輯︰梁浩碩