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恒指黑期升500點　道指期貨升182點（不斷更新）

金融經濟 08:46 2020/03/24

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恒指黑期升500點　道指期貨升182點（不斷更新）

聯儲局突然推出無限量寬（QE），惟市場憂慮新冠肺炎疫情，美股反覆下跌，道指最終跌582點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約176點。美股期貨上升，道指期貨升182點，報18679點。恒指黑期今早升500點，報22155點。

【美國放水】聯儲局放水如何救市？一文看清量化寬鬆的前世今生

新興市場之父麥樸思：新冠肺炎疫情引發跌浪　比87股災更嚴重

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　雷士國際虧轉盈（不斷更新）

【08：46】日經225指數升幅擴大至5%。

【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報43.64元，跌1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報360.04元，升3.5%。

【08：26】日經225指數升525點或3.1%，報17413點；南韓KOSPI指數升2.7%，報1522點。

【08：23】道指期貨升182點，報18679點。恒指黑期今早升500點，報22155點。

【07：55】彭博引述知情人士表示，軟銀計劃出售約140億美元的阿里巴巴股票。

【阿里巴巴股價】消息指軟銀計劃出售140億美元阿里巴巴股份

【阿里巴巴股價】無懼阿里巴巴跌穿招股價　阿里巴巴170元「2千人操」愈跌愈掃

【07：00】道指曾瀉近千點，道指收市瀉582點，跌幅逾3%，報18591點 ； 標指及納指分別挫67點及18點，報2237點及6860點。

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 股票 藍籌股 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 阿里巴巴－SW（09988） 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 恒生指數

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