恒指夜期黑期高水逾200點 道指升逾千點（不斷更新）

▲ 恒指黑期升500點 道指期貨升182點（不斷更新）

聯儲局推出無限量寬（QE）後，亞洲股市及滙市升勢強勁，恒指全日升967點，收報22663點，成交1378億元，夜期升勢延續，一度升415點，高見23143點，高水480點；道指期貨升930點，觸及5%的上限升幅。

【22：08】道指升1214點，報19806點，夜期升241點，報22942點，高水279點，黑期升277點，報22921。

【21：30】美股開市，道指升1130點。恒指夜期升356點，報23084點，高水421點。

【21：09】夜期升277點，高水342點，報23005點，道指期貨升930點或5%，報19427點。

【19：03】恒指夜期報23058點，升330點或1.5%，高水395點。

【17：15】恒指夜期開報22773點，最新報22816點，升88點或0.4%，高水153點。

聯儲局突然推出無限量寬（QE），惟市場憂慮新冠肺炎疫情，美股反覆下跌，道指最終跌582點。美股期貨今早上升，恒生指數高開801點，大市午後升幅擴大，恒指曾升逾1000點，恒生指數最終收報22663點，升967點，重上22000點關口，成交1378億元。

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【16：46】恒指黑期於港股收市後接力升約100點，最新報22758點。

【16：30】即月期指收報22728點，升1232點或5.7%，高水65點。

【16：21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升877點，報19374點。

【16：11】50隻藍籌全綫上升，萬洲 （00288） 升10.7%，為表現最佳藍籌；申洲 （02313） 升0.5%，藍籌中表現最差。

【16：10】恒生指數收報22663點，升967點或4.5%；國指收報9184點，升432點或4.9%。主板成交1378億元。

【16：00】恒生指數U盤前升953點，報22650點。

【15：52】港股尾市維持逾900點升幅。

【15：30】50隻藍籌中，聯通 （00762） 、吉利 （00175） 及萬洲 （00288） 分別升逾一成。

【15：18】港股升勢略為回順，大市升約930點。

【15：00】內地股市午後升幅一度收窄，其後發力再上，上證升2.3%，收報2722點；深證升2.4%，收報9921點；創業板指升2.7%，報1876點。

【14：58】道指期貨升幅擴大至近800點，升782點，報19279點。

【14：54】阿里巴巴 （09988） 午後重拾升勢，股價升逾2%。「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，現時是考慮買入阿里巴巴的好時機。

新興市場之父麥樸思：看好阿里巴巴及黃金

【14：52】吉利 （00175） 股價午後抽上，吉利升逾11%，高見11.24元。

【14：32】內地股市3大股指升幅升至逾2%。

【14：26】恒指升逾1000點，高見22715點。騰訊 （00700） 升半成；友邦 （01299） 升4.3%；滙豐 （00005） 升2%。

【14：24】港股升幅擴大至近1000點，高見22681點升穿今早高位。

【14：13】大市升幅突擴大至900點。

【13：53】港股午後於700點至800點升幅上落。

【13：35】內地股市午後升幅收窄，深證、創業板指轉跌0.3%，上證升0.5%。恒生指數升幅收窄至不足750點。

【13：29】龍湖 （00960） 股價升5.6%。龍湖去年純利為183.4億元人民幣，按年增12.9%，核心溢利則增長21%至155.5億元。派末期息每股0.84元，增21.7%。

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【13：26】中電信 （00728） 績後變動不大，升8%。中電信去年股東應佔溢利為205.2億元人民幣，按年下降3.3%。擬派末期息12.5港仙。

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【13：24】歌禮製藥 （01672） 績後升幅收窄至2.6%。歌禮製藥去年虧損擴大，蝕9597萬元人民幣，2018年虧損則為725.8萬元。

歌禮製藥去年虧損擴大蝕9597萬人幣

【13：23】安踏 （02020） 績後升近6%。安踏去年賺53.4億元人民幣，按年增長30.3%；每股派末期息36港分，增28.6%。

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【13：22】港股午後初段升幅擴大至逾800點，於22500點水平。

【12：30】恒指黑期於港股中午收市期間升幅擴大，最新升885，於22538點水平。道指期貨升504點，報19001點。

【12：14】聯通 （00762） 績後升11.8%，為表現最好藍籌；恒地 （00012） 取消10送1紅股，股價逆市跌1.8%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升772點或3.6%，恒指中午收報22468點。國指中午收報9097點，升346點或4%。主板成交719億元。

【11：45】港股中午收市前升幅收窄至約700點，大市今早曾升最多978點。

【11：30】上證半日升1.5%，報2699點；深證升1.4%，報9824點；創業板指升1.5%，報1854點。

【11：24】騰訊 （00700） 股價升幅收窄至3.5%，至360元水平；阿里巴巴 （09988） 升1.7%；美團點評 （03690） 升7%。

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【11：16】大市升幅收窄至不足750點，於22400點水平。

【10：41】濠賭股造好，銀娛 （00027） 升5.9%；金沙 （01928） 升5.7%。另外，澳博 （00880） 升一成；永利 （01128） 升8.9%；美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升6%。

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【10：30】恒指升約900點，於22600點水平。

【10：28】道指期貨升逾600點，升664點，報19161點。

【10：21】中資電訊股造好，聯通 （00762） 績後升幅擴大至12.8%；中移動 （00941） 升6.1%；中電訊 （00728） 升8.6%。

【10：09】青啤 （00168） 發布A股限制性股票激勵計劃公告，宣布擬向激勵對象授予1350萬股限制性股票，青啤股價升13%。

【09：59】創科 （00669） 反彈8.7%，暫為表現最好藍籌；恒地 （00012） 逆市跌4.4%，藍籌中表現最差。

【09：57】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升7.6%；瑞聲 （02018） 升6%。

【09：54】道指期貨升幅擴大，道指期貨升548點，報19045點。

【09：53】小米 （01810） 股價升逾6%，重上10元關口。

【09：52】港股升幅擴大至近900點，報22580點。

【09：50】中建材 （03323） 績後升6.8%。中建材去年股東應佔溢利為109.7億元人民幣，按年升38.4%；每股盈利1.3元人民幣；擬派末期息0.35元人民幣，較去年多94.4%。

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【09：48】黃金相關股隨金股造好，招金 （01818） 升15%；中國黃金 （02099） 升8.2%；SDPR金ETF （02840） 升5.5%。

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【09：46】中國派對文化 （01532） 股價飈六成，高見0.21元。中國派對文化預期截至去年度虧損按年增約6000萬元人民幣，即約7174萬元人民幣。

【09：44】聯通 （00762） 股價績後造好，升7.7%。聯通去年純利增長11%至113億元。聯通派末期息每股0.148元人民幣，按年增加1成。

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【09：40】航空股造好，國泰 （00293） 升3.9%。另外，南航 （01055） 升7.6%；東航 （00670） 升4.1%；國航 （00753） 升1.7%。

【09：40】三桶油造好，中石油 （00857） 升4.4%；中海油 （00883） 升3.7%；中石化 （00386） 升3%。油價於亞洲交易時段造好，紐約期油升4.5%，報24.4美元；布蘭特期油升3.7%，報28.04元。

【09：35】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升1.3%；騰訊 （00700） 升半成，高見366.8元；美團點評 （03690） 升7.7%。

【09：32】港股初段升幅收窄至近700點，報22390點。

【09：29】恒地 （00012） 去年少賺26%，並意外取消10送1紅股，拖累恒地股價今早表現。恒地今早逆市低開3%，破底開報27.5元，成交1716萬元。

恒地股價破底跌3% 意外取消10送1紅股

【09：23】騰訊 （00700） 升3.7%，開報361元；滙豐 （00005） 升1.8%，報45元。中移動 （00941） 升6%；港交所 （00388） 升3.2%；友邦 （01299） 升4.1%。

【09：22】恒生指數裂口高開801點，開報22497點。

【09：16】人民幣中間價報7.0999，下調59點子。

【09：14】即月期指開報22510點，升1014點或4.7%，高水814點。

【09：07】恒指黑期升幅擴大至逾700點，至22360點。

【08：46】日經225指數升幅擴大至5%。

【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報43.64元，跌1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報360.04元，升3.5%。

【08：26】日經225指數升525點或3.1%，報17413點；南韓KOSPI指數升2.7%，報1522點。

【08：23】道指期貨升182點，報18679點。恒指黑期今早升500點，報22155點。

【07：55】彭博引述知情人士表示，軟銀計劃出售約140億美元的阿里巴巴股票。

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【07：00】道指曾瀉近千點，道指收市瀉582點，跌幅逾3%，報18591點 ； 標指及納指分別挫67點及18點，報2237點及6860點。

責任編輯︰梁浩碩