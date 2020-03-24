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【阿里巴巴股價】軟銀擬售140億美元阿里巴巴股份　股價狂升兩成、阿里保不失

金融經濟 12:09 2020/03/24

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外電引述消息指，軟銀將沽出140億美元的阿里巴巴股份。

阿里巴巴 （09988） 股價昨日再次跌穿招股價，市場憂慮阿里巴巴或遭減持。彭博引述知情人士表示，軟銀（日 ：9984）計劃出售約140億美元的阿里巴巴股票。軟銀日前宣布，計劃出售近4.5萬億日圓（約410億美元）資產，用來為一項2萬億日元的股票回購計劃提供資金，並削減負債。

阿里巴巴股價昨挫7%後，今早因應美國「無限量寬」，股價高開反彈逾2%，其後升幅收窄，阿里巴巴中午收報171.5元，升0.9%，成交23.6億元。軟銀股價就爆升近兩成，最新市值約7.92萬億日圓（約5,573億港元）。

據阿里巴巴招股書顯示，軟銀持有發行股本25.2%，即使阿里巴巴近期股價回軟，價值仍近1萬億港元。

報道指，知情人士表示，軟銀正考慮出售日本國內電信子公司SoftBank Mobile的股權，以及Sprint Corp.與T-Mobile US Inc.合併後減持部分Sprint股權，籌集剩餘所需資金。減持的阿里巴巴股份價值，可能在120億美元到150億美元之間。

軟銀所持阿里巴巴股份價值超過1,200億美元，是軟銀未實現價值的最大部分。

【阿里巴巴股價】軟銀話賣資產　投資界率先64億掟阿里巴巴

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香港股票 股票 阿里巴巴－SW（09988） 減持 Softbank 阿里巴巴

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